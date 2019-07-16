Собирают деньги на памятник Любомиру Гузару

В Виннице планируют установить памятник Любомиру Гузару Фото: risu.org.ua

В Виннице планируют установить памятник предстоятелю греко-католической церкви Любомиру Гузару. Инициативу выдвинули представители местного прихода Покровы Пресвятой Богородицы УГКЦ по благословению владыки Иосифа Миляна. Община инициировала сбор средств для монумента.

"Инициатива установить памятник Блаженнейшему Любомиру появилась в прошлом году. Мы разговаривали с местными историками, в частности директором Центра истории Винницы Александром Федоришеным. Говорили о том, что Блаженнейший Любомир - не только церковный деятель, но мудрец нации. Он имел что сказать всем украинцам, в том числе политикам, - рассказал представителю Религиозно-информационной службы Украины настоятель монастыря Ордена воплощенного Слова в Виннице отец Григорий Рогацкий.

На реализацию проекта необходимо $37 тыс.

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"Сумма большая и мы такой не имеем, но идея стоит того, чтобы стараться, - сообщил священник - Итак, кто может, пусть присоединяется к пожертвованию денег. Кто не может этого, да не отчаивается и соединяется с нами в молитве. Бог поможет хорошему делу".

26 февраля Блаженнейшему Любомиру Гузару, патриарху-предстоятелю могло исполниться 86 лет. Умер архиепископ на покое 31 мая 2017-го в Киеве. Был первым главой Украинской греко-католической церкви и всенародным любимцем. Рассматривался как один из возможных преемников Папы Римского Иоанна Павла II. Он - один из основателей и активных участников инициативной группы "Первого декабря", поддерживал Революцию достоинства. "Мы должны быть оттого сознательные, что в нашем народе есть группа людей, для которых самая важная их собственная выгода. Который на это может быть эффективный ответ? Среди нас очень много хороших людей. Но мало быть хорошим - надо делать добро. Если хотите жить в нормальном государстве, передать ее детям и внукам - делайте добро", - обращался Любомир Гузар на Майдане Независимости к сотням тысяч украинцев.