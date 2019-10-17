Сердце и внутренности путешественника похоронили на африканской земле

Генри Стэнли встречает Лингвистона. Тот - больной дизентерией и обессиленный. Рисунок: газетная иллюстрация того времени

Журналист Генри Стэнли 17 октября 1869 года по заданию редактора отправился на поиски экспедиции шотландского путешественника Дэвида Ливингстона, пропавшей в Африке два года назад.

Шотландский миссионер и врач Дэвид Ливингстон в 1840 году отправился проповедовать христианскую религию в Южную Африку. Ливингстона интересовали также путешествия и наблюдения. Он прошел через пустыню Калахари к озеру Нгами, где еще никогда не бывали европейцы, достиг верховьев реки Замбези, открыл водопад и дал ему название Виктория, в честь английской королевы.

Вернувшись в Великобританию, Давид Ливингстон издал книгу "Путешествия и исследования миссионера в Южной Африке". Снова едет в Африку - исследовать реку Нил. С 1868 года связь с ним прекращается. В Центральную Африку начали направляться экспедиции на поиски врача.

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Генри Стэнли сначала едет в Египет - пишет об открытии Суэцкого канала, затем в Турцию, Кавзказ, Индию. Только через полтора года отплывает из Бомбея на Занзибар и 26 января 1871 высаживается там. Поход длится семь месяцев. С огромным труностями, с вооруженными столкновениями с воинственными племенами, Стэнли проходит шесть тысяч километров по африканскому континенту.

В ноябре добрался до озера Танганьика южнее Бурунди Неподалеку от поселок Уджиджи, по слухам, последний раз видели Лингвистона. Тот был там - больной дизентерией и обессиленный. Стэнли привез продукты и медикаменты и Ливингстон пошел на поправку. Вместе со Стэнли в конце 1871 обследовал северные берега озера Танганьика. Стэнли предлагает Ливингстону вернуться с ним в Европу или Америку, однако тот отказался.

Ливингстон умер через год от тропической малярии в поселке Читамбо на берегу озера Бангвеулу, сейчас это территория Замбии. Слуги африканцы набальзамировали тело путешественника. Сердце и внутренности похоронили на африканской земле. Слуги несли его тело 1500 км к берегам Индийского океана. Оттуда отправили в Лондон. Стэнли вернулся в Африку, возглавил экспедицию, которая исследовала окрестности озер Виктория и Танганьика, реку Конго.

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