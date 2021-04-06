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вторник, 06 апреля 2021 21:38

Рыцарь из Запорожья. Как украинец Станислав Гордон стал международным экспертом по историческому фехтованию
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Фото: Из архива Станислава Гордона

От Запорожья до Техаса: украинец Станислав Гордон стоял у истоков формирования исторического средневекового боя как отдельного вида спорта и его популяризации как на родине в Украине, так и во всём мире. Спортсмен более 9 лет активно занимался историческим фехтованием, однако из-за травмы на долгое время вынужденно перешёл в амплуа тренера, судьи и организатора. О более, чем 13 годах в историческом фехтовании, Станислав рассказал в интервью.

Как стать рыцарем в XXI веке?

Идея заниматься историческим фехтованием появилась спонтанно, рассказывает Станислав. Спортсмен изначально хотел заниматься полноконтактными единоборствами, однако из-за недостаточного веса – до 76 кг, многие виды спорта ему не подходили. Случайно он узнал о средневековых боях, которые позволяют спортсменам участвовать в групповых схватках с бойцами разных габаритов.

"Мне понравилась идея рыцарского спорта и я начал искать в Запорожье, где бы я мог им заниматься. На тот момент, в 2006 году, это было почти невозможно. Я нашёл лишь несколько людей, которые тоже этим горели. Через несколько лет мы создали команду, которая по итогу вошла в топ-3 лидеров Украины, а на Чемпионате мира 2010 года наша команда заняла второе место. К сожалению, я тогда не принимал участие в боях из-за сломанной руки", – рассказывает Станислав.

Параллельно с саморазвитием в историческом фехтовании, приходилось развивать и само историческое фехтование, говорит Станислав. Поскольку в Запорожье, как и в целом в Украине, тогда это был очень непопулярный вид спорта.

"Мы с одноклубниками приложили очень большие усилия, вложили очень много средств, сил, времени и труда в популяризацию этого вида спорта в Запорожье и Украине в целом. В итоге Министерство спорта Украины признало нас. Это переросло из простого хобби в полноценный вид спорта, с конкретными правилами, требованиями, амуницией, судейством и так далее. Создалась серьёзная федерация, организация. А на последнем чемпионате мира выступало 32 страны", – рассказывает Станислав.

За плечами у спортсмена много соревнований – за сезон, который длится с весны по осень, бывало по 20-30 спортивных мероприятий. Как в украинских региональных и национальных турнирах, так и международных. За 9 лет Станислав собрал множество наград. В 2011 году стал чемпионом Украины в групповых боях, занимал третье место в номинации "Баклер-меч" на Чемпионате Украины и на международном турнире – "Кубке Бессарабии". Всего в активе спортсмена – 50 грамот и призовых мест, а также участие в составе сборной команды Украины. С 2010 года возглавляет сборную команду "Бастион-ДЗХ" из разных городов Украины – Запорожья, Днепра, Луганска, Киева и Харькова.

Организаторская и тренерская деятельность

В 2015 году Станиславу пришлось временно приостановить карьеру спортсмена из-за травм спины и колена, полученных на международных соревнованиях в Литве. В данный момент он восстанавливает форму, находится на активной стадии реабилитации и последние три-четыре года сконцентрировал усилия на тренерской, организаторской и капитанской деятельности. Станислав продолжает вести свою команду "Бастион-ДЗХ", успел организовать и провести 8 соревнований в Украине, и десятки раз выступить в качестве судьи по всему миру. Среди прочего, Станислав выступил главным организатором и судьёй отбора в сборную Украины – "Сталеві пороги" в Запорожье в 2011 году. Последний раз судил соревнования в ноябре 2020 года, в городе Галвестон, Техас, куда его пригласила американская федерация.

"Сразу после этого я должен был объехать США для того, чтобы провести аудит тренировок по разным штатам, дать советы клубам, однако из-за карантинных ограничений тур перенесли. Надеюсь, пандемия вскоре закончится. Сразу после этого я смогу помочь партнёрам из США улучшить их показатели. Есть даже запросы на тренировки мною конкретных клубов. Однако, я всё же планирую вернуться в этот вид спорта как спортсмен", – отмечает Станислав.

За время своей тренерской карьеры Станислав Гордон воспитал 6 чемпионов мира. Из последних – в 2019 году Николай Шалимов выиграл серебро на Чемпионате мира в одиночных боях. Есть золотой призёр на Чемпионате мира в Испании.

Поездка в США и онлайн-тренерство

Приглашению в Штаты способствовал не только богатый опыт спортсмена. Осенью 2020 года Станислав приехал в Соединённые Штаты с долгосрочной целью обменяться опытом с местными коллегами. Свою родную запорожскую команду тренер продолжает консультировать онлайн. А еще по разработанной Станиславом системе тренируется сборная команда Израиля по историческому фехтованию. Периодически тренер консультирует израильских спортсменов онлайн.

"В Украине я построил школу исторического фехтования в Запорожье фактически с нуля. Я сам создал и регулярно тренировал команду, привлекал новых членов, разрабатывал диеты, тренировки, тактики, искал места для занятий. Изначально всё за свои деньги. Позже получилось привлечь спонсоров, которые не только обеспечили достойные призы спортсменам, но и справедливую оплату труда организаторов, тренеров и судей. Я уверен, весь мой опыт поможет американским коллегам поднять уровень исторического фехтования в их стране", – отмечает Гордон.

В планах спортсмена-тренера – выпуск методички и Youtube-канала с рекомендациями по тренировкам и тактикам исторического средневекового боя, а также сопроводительными лекциями по правильному питанию и сохранению общего состояния здоровья. Акцент методики, говорит Станислав, будет на избежании травм и диетологии, что позволит сделать этот спорт максимально эффективным и безопасным.

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