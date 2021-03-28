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вторник, 30 марта 2021 08:20

Россия продала свою территорию

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Россия продала свою территорию
Чек на покупку Аляски, изданный 1 августа 1868-го банком США. Фото: Национальный архив США

В Вашингтоне 30 марта 1867-го подписали договор, по которому Россия продала США Аляску, Алеутские острова и острова в Беринговом проливе. Общая сумма сделки составила 7,2 млн долларов золотом. Сейчас это более $200 млн.

Аляску открыли российские исследователи 1732-го. В середине XIX в. там жили почти 10 тыс. человек. Четверть из них - россияне, остальные - коренные жители, алеуты и эскимосы. Содержание и защиту Аляски обходился слишком дорого царской России. США еще в 1854 году направили России предложение продать все владения. Торги велись через 12 лет. В то время между государствами были дружеские отношения.

В самой Америке в то время было мало желающих покупать огромную территорию. Противники соглашения называли ее заповедником для белых медведей. Сенат США ратифицировал договор лишь большинством в один голос. Но когда на Аляске были обнаружены золото и богатые минеральные ресурсы, эта сделка была признана главным достижением президента Эндрю Джонсона.

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Подписание договора состоялось между двумя сторонами в Вашингтоне. В США переходили весь полуостров Аляска, береговая полоса шириной 10 миль южнее Аляски вдоль западного берега Британской Колумбии, Алеутские острова, архипелаг Александра, острова в Беринговом море и другие мелкие острова.

Общая площадь проданной сухопутной территории - 1,5 млн кв. км. Также передавалось все недвижимое имущество, колониальные архивы, официальные и исторические документы. 18 октября 1867-го на Аляске спущен российский флаг и поднят американский. США формально вступили в права владения над огромной североамериканской территории.

20 декабря 1803-го США купили у Франции Луизиану. Это были земли в центре континента площадью 2,1 млн км кв. - четвертая часть нынешней территории страны. Французам право на них досталось от Испании за три недели до продажи. Американцы заплатили $ 15 млн.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
30
марта

"Ла-ла-ла-ла" - припевка футбольных фанатов стала хитом

Россия продала свою территорию

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