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понедельник, 12 августа 2019 16:34

Редкостные одеяла XIX в. выставили в музее
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Показали шелковые одеяла, которые изготовили в США в конце XIX в.
Фото: americanhistory.si.edu
Показали шелковые одеяла, которые изготовили в США в конце XIX в.
Показали шелковые одеяла, которые изготовили в США в конце XIX в.
Показали шелковые одеяла, которые изготовили в США в конце XIX в.
Показали шелковые одеяла, которые изготовили в США в конце XIX в.

Национальный музей истории Америки показал редкие шелковые одеяла конца XIX в. Артефакты иллюстрируют взрыв шелкового производства на северо-востоке США.

Долгое время шелк были вынуждены импортировать в страну. Иногда он был дороже золота. Попытки посадить шелковицу и развести шелкопряда терпели неудачу, пишет The History Blog.

В 1826-м в США представили более твердый сорт тутового дерева стоимостью $30 на 100 саженцев. Он прижился в США, но спрос на некачественный шелк резко упал. Фермы закрывали, а когда-то драгоценные деревья продавали за копейки или сжигали в костре.

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Спасти национальную шелковую промышленность удалось братьям Чейнам из Манчестера, штат Коннектикут. Они изобрели специальный валик, который назвали рилфордским. На него наматывали сырой шелк с двойным переплетением - так он становился гораздо крепче. Также братья нашли способ создавать продукты высокого качества из шелковых отходов.

До 1870-х производство шелка считалось большим бизнесом в США, а американские изобретения использовали на шелковых фабриках во всем мире. Благодаря деятельности братьев шелк превратился из недостижимого роскошного богатства в доступную красоту.

Показали гербы штатов США из книги The State Arms of the Union XIX в. Нарисовал их бостонский художник Генри Митчелл в 1876-м. Изображения имеют в своей основе символизм, связанный с тогдашними представлениями о конкретном штате и его роли в истории США.

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