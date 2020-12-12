Расшифровали письмо таинственного маньяка

Письмо не объясняет, кем был Зодиак. Фото: Getty

Эксперты из США, Бельгии и Австралии расшифровали письмо, которое серийный убийца под псевдонимом Зодиак прислал в газету Сан-Франциско 51 год назад.

"Я надеюсь вы получаете массу удовольствия от попыток поймать меня. Я не боюсь газовой камеры, поскольку она скорее отправит меня в рай, сейчас я имею достаточно рабов, чтобы работать на меня. Я не боюсь смерти, потому что знаю, что после смерти моя новая жизнь будет легкой в раю", - говорилось в письме, сообщает San Francisco Chronicle.

Известно, что Зодиак убил не менее 5 человек и ранил еще двух в Сан-Франциско в 1968-1969 годах. В редакцию San Francisco Chronicle он прислал 4 зашифрованные письма. 2 из них удалось расшифровать.

Личность маньяка до сих пор не удалось установить, это письмо не дает намеков. Эксперты считают, что имя может быть зашифровано в двух других письмах.

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В отделе ФБР в Сан-Франциско заявили, что знают об успехе частных экспертов в расшифровке письма.

"Мы продолжаем искать справедливости ради жертв этих преступлений несмотря на то, что прошли уже десятилетия", - заявила пресс-секретарь ФБР в Сан-Франциско Кэмерон Полан.

27 августа 2013 в Житомирской тюрьме № 8 скончался серийный маньяк 54-летний Анатолий Оноприенко. Официальная причина смерти - сердечный приступ. Мужчина убил 52 человека. В то же время остается большое количество инкриминируемых ему, но не доказанных эпизодов.