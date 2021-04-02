Раскрыли тайну гибели аристократки 2,6 тыс. лет назад

Подобные боевые топоры использовали египетские и ассирийские воины Фото: dailymail.co.uk

Древнеегипетскую женщину по имени Такабути убили топором. К такому выводу пришли ученые, заново исследовавшие ее мумию возрастом 2,6 тыс. лет.

Такабути жила в столице Верхнего Египта Фивах, теперь Луксор, и была 20-30 летней аристократкой. За считанные минуты до смерти убегала от нападающего, который мог быть ее охранником-египтянином или ассирийским солдатом. Погибла мгновенно от удара в спину острым предметом. Женщину мумифицировали, а на саркофаге написали ее имя, информирует Daily Mail.

Известно, что мумию приобрел в 1834 году ирландец Томас Грег. Он доставил ее на корабле к Белфасту - столице Северной Ирландии. Такабути стала первой мумией, привезенной в Ирландию, а уже в 1835-м ее впервые продемонстрировали зрителям.

Ранее считали, что женщину убили ножом. Но команда исследователей провела новый анализ ДНК, рентген и компьютерную томографию и установила, что смерть наступила в результате удара боевым топором. Кроме того нападающий также нанес сильные удары по ребрам.

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В 2020 году ученые сообщали, что раскрыли тайну смерти Такабути. Также у нее обнаружили биологические отклонения. Тогда обследование, сделанное с помощью сканирования, указало, что девушка получила ножевое ранение в районе правого плеча. Это и привело к мгновенной смерти. Также таинственный предмет в полости тела оказался просмоленным тряпьем. Его, вероятно, использовали для закрытия раны, пишет издание Middle East Eye. Команда обнаружила и некоторые биологические аномалии. У Такабути 33 зуба вместо 32 - явление случается лишь у 0,02% населения. Также имеет 2 лишних позвонка, что встречается у 2% людей.