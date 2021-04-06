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вторник, 06 апреля 2021 13:46

Раскопали колодец возрастом 2 тыс. лет
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В Китае обнаружили древний колодец, который имеет 9 стенок
Фото: Xinhua
В Китае обнаружили древний колодец, который имеет 9 стенок
В Китае обнаружили древний колодец, который имеет 9 стенок

На севере Китая археологи обнаружили деревянный колодец возрастом 2 тыс. лет.

Анализ древесины показал, что колодцем пользовались примерно с конца периода Воюющих царств в 475-221 годах до н. е. до начала династии Западная Хань в 202 году до н.э. Колодец имеет глубину в 9 м, ширина - 4,5 м. На дне обнаружили обломки навеса колодца, сообщает chinadaily.com.cn.

Колодец вырыли у древнего поселения Пинтаньнао, расположенного на месте современного города Янцюань. Конструкция имеет 9 стенок. В древнем Китае это число символизировало долговечность.

"Структура колодца 9-гранной формы весьма своеобразная, технология деревянной кладки очень изысканная. Его открытие имеет большое значение для исследования технологии строительства древних колодцев и ранних деревянных зданий, а также для дополнения исторических данных о древнем поселении Пинтаньнао периода Воюющих царств", - отметил заместитель директора местного центра управления памятниками культуры Чжэн Хайвей.

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В период Воюющих царств территорию Китая поделили между собой различные правители. Они воевали друг с другом. В 221 году правитель царства Цинь Ин Чжэн подчинил и объединил соседние земли под своей властью.

В юго-западной провинции Китая Сычуань археологи обнаружили часть золотой маски. Находке около 3 тыс. лет. Ее обнаружили в яме для жертвоприношений.

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