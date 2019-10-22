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вторник, 22 октября 2019 23:13

Раскопали дорогу, построенную библейским героем

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Раскопали дорогу, построенную библейским героем
В Израиле нашли древнюю дорогу. Фото: bibleblender

Израильские археологи нашли улицу, построенную по приказу римского префекта Иудеи Понтия Пилата.

Дорога связывает Храмовую гору и Силоамскую купель, которая сейчас является частью археологического комплекса. В купель поступает вода из источника Гихон, у которого был помазан Соломон, царь Израиля. А у самой купели, согласно Библии, Иисус исцелил слепого. И Храмовая гора и купель являются христианскими и иудейскими святынями, пишет Daily Mail.

Археологи считают, что по дороге проходили паломники, а сам путь вел через весь Иерусалим.

Датировать год постройки улицы позволили найденые под ней монеты. Всего археологи нашли их больше сотни.

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Археологи отмечают, что на строительство "Пути паломника" было потраченного огромное количество ресурсов. Весь он был вымощен известняковыми плитами, а по обе стороны были построены ступенчатые тротуары и скамейки для отдыха, покрытые резьбой.

Египетские археологи нашли 20 саркофагов на кладбище Асасиф неподалеку от Луксора. Все они хорошо сохранившиеся и неразграбленные.

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