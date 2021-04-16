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суббота, 17 апреля 2021 01:13

Раскопали амфоры со скелетами внутри

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Раскопали амфоры со скелетами внутри
На Корсике нашли необычное кладбище. Фото: The History Blog

Археологи обнаружили некрополь времен поздней Римской империи недалеко от церкви в поселке Л'Иль-Рус на острове Корсика.

Как сообщает The History blog, ученые обнаружили около 40 захоронений, которые были высечены в скале.

Большую часть умерших похоронили в амфорах. Встречались также захоронения, в которых части переработанной черепицы клали сверху на усопших.

Свидетельства существования поселений в этом регионе датируются еще 1000 годом до н. е. После падения финикийского Тира поселение перешло под власть Карфагена. В 238 году до н. е. Корсика перешла под власть Римской империи, город Агилла превратился в римский город Рубиг Рочега на следующие 600 лет.

Некрополь подтверждает, что у римского города были сильные связи с Северной Африкой. Амфоры производили в Карфагене. Он был одним из основных поставщиков оливок и вина на Корсику.

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Ученым не удалось найти на кладбище погребальный инвентарь или приношения. Тела усопших хоронили головой на запад. Скелеты находятся в плохом состоянии, гробницы повредило в результате застройки региона в XIX в.

В южной провинции Турции Османи археологи на руинах древнего города обнаружили древнюю мозаику. Цветная мозаика украшала виллу I-II веков нашей эры. Размещалась на полу. Исследователи заметили, что изображена женщина похожа на "Мону Лизу" Леонардо да Винчи.

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