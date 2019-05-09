Пробитые каски, пуговицы и медали - похоронили останки погибших во время Второй мировой

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Возле села Мощеная Волынской области в урочище Марьино перезахоронили тела 61 воина, погибшего во время Второй мировой войны.

Захоронение обнаружили во время поисковых работ на территории Ковельского и других районов области поисковым отрядом "Возрождение", археолого-патриотического поискового объединения "Днепр Украина". Об этом сообщается на странице Ковельской РГА в Facebook.

Панихиду возглавил митрополит Владимир-Волынский и Ковельский УПЦ Владимир.

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По завершению присутствующие исполнили Гимн Украины и возложили цветы на могилы воинов.

В оккупированном Крыму в селе Мамашай в ночь на 9 мая, неизвестные разбили памятник с именами погибших во время Второй мировой войны крымских татар.