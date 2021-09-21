Презентовали фильм о восстановлении государственности Украины в 1941 году

Вышла пятая серия исторического проекта "10 Дней независимости Украины", посвященная восстановлению Украинского Государства во Львове 30 июня 1941 года.

ОУН во главе со Степаном Бандерой решили использовать наступление гитлеровской Германии на СССР и провозгласить Акт восстановления Украинского Государства, сообщает Центр исследований освободительного движения.

Нацисты начали требовать отзыва провозглашения. Лидеры ОУН попали в заточение.

"Кратковременное сотрудничество "бандеровцев" с Третьим Рейхом и до сих пор используется пропагандистами, чтобы очернить украинское освободительное движение и его деятелей. Однако для того, чтобы оценивать эти события, надо знать и понимать исторический контекст", - рассказал автор и ведущий проекта Владимир Вятрович.

Автор: Центр досліджень визвольного руху Люди на площади Рынок во Львове ждут провозглашения Акта восстановления Украинского Государства

В фильме рассказывается, что украинские националисты рассматривали нацистов как потенциальных союзников для достижения собственных целей. Лидер Третьего рейха Адольф Гитлер разрушал мировой порядок, в котором не было места для независимой Украины.

Также тогда среди украинцев еще была жива память о том, как Германия поддержала их в войне с большевистской Россией.

"Впрочем, как показало время, все эти надежды оказались напрасными. Реакция нацистов на самовольное восстановления независимости Украины 30 июня 1941 была быстрой и жесткой.

Она показала истинное лицо нацистов - не союзников, а противников, которые вообще не считали украинский народ способным к самостоятельному государственному существованию.

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И если "медовый месяц" между Гитлером и Сталиным длился почти два года, то сотрудничество Степана Бандеры с нацистами завершилось фактически не начавшись - арестами и казнями украинских националистов", - рассказывает историк.

Научный консультант фильма Владимир Бирчак впервые опубликовал фото, на котором командир батальона "Нахтигаль" Роман Шухевич приветствует своих солдатов.

Автор: Facebook / Владимир Бирчак Роман Шухевич одел на руку черную повязку в память о гибели брата Юрия в тюрьме на Лонцкого

24 августа 2021 года стартовал документальный видеопроект "10 дней независимости". Его авторы выбрали 10 важных дат, связанных с созданием государства. "Для когда-то порабощенного народа День Независимости страны - главный государственный праздник. Для большинства украинцев таковым есть 24 августа. Хотя на самом деле это не первый и не единственный в нашей истории день, который может претендовать на это почетное название", - написал в Facebook автор проекта, историк Владимир Вятрович. Проект расскажет о днях, за которыми стоит целая эпоха борьбы за свободу. Первую серию посвятили Четвертому универсалу УЦР.