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вторник, 12 ноября 2019 13:58

Появились новые деньги

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Функционирование рубля в денежном обороте на территории Украины было прекращено 12 ноября 1992-го. Единственным средством платежа стал украинский купоно-карбованец который был введен 10 января того же года.

В наличном обращении его представлял купон Национального банка Украины, пишет Ua History.

Причиной введения новой валюты стало то, что Центробанк России не поставлял в Украину рубли. Возник дефицит наличности.

Сначала курс обмена купонов на рубли составлял 1,45 к 1. Но впоследствии, после незначительного усиления, национальная валюта рухнула и постепенно инфляция достигла 10 тыс. процентов. К 1995-му каждый стал "миллионером", а зарплату выдавали "в мешках". Стоимость хлеба в магазине составляла 2 тыс. купонов, а вскоре за 1 кг. мяса платили 600-800 тыс.

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Купоны многоразового использования планировалось ввести только на 4-6 месяцев, но они просуществовали до 1996 года, взяв на себя весь инфляционный удар. По новой денежной реформе 100 тыс. купонов можно было обменять на 1 новенькую гривну. Их привозили на кораблях в Киев из Канадских частных банкнотных фирм.

Автор: wikipedia
  Наибольшего уровня инфляция, до ввода сильной гривны, достигла в 1995-м
Наибольшего уровня инфляция, до ввода сильной гривны, достигла в 1995-м

В 1993-1996-х существовали деньги номиналом 2 000 000 карбованцев. Это были серебряные монеты, посвященные 5-летию Независимости, 50-летию ООН, 10 годовщине Чернобыльской трагедии, 100-летию Олимпийских Игр и первого участия в них независимой Украины. Монеты имели тираж 10 тыс. шт. В пересчете коллекционная цена составляла около 40 грн.

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Дата
12
ноября

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