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пятница, 01 октября 2021 01:13

Под Киевом нашли кладбище княжества

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Под Киевом нашли кладбище княжества
В центре Вышгорода провели раскопки. Фото: ТСН

В центральной части Вышгорода под Киевом ученые обнаружили старинное кладбище и храм.

Археологи проследили эволюцию центральной части города XI-XIX вв. На глубине более 1 м археологи обнаружили большой пласт строительного мусора XI-XII вв. Он образовался после расчистки и строительства новой церкви. Обнаружили камень, который добывали на севере Житомирской обл, сообщает Вышгородский историко-культурный заповедник.

Раскопали часть церковного кладбища XVII-XIX вв. На глубине 1,3 - 1,5 м расчистили девять захоронений. В двух обнаружили бронзовые нательные крестики.

Раскопали сооружения и хозяйственные ямы послемонгольского периода. Они свидетельствуют о том, что часть городского населения пережила монгольское нашествие 1240 года.

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Культурные наслоения древнерусской эпохи начинались на глубине 1,75 - 1,9 м. Расчистили часть ограждения, которая могла в XII - XIII вв. отделять церковную усадьбу от окружающей застройки. Обнаружили пряслице и фрагмент железного ключа.

В Жовкве Львовской обл. археологи обнаружили находки эпохи энеолита и раннежелезного периода. Два древних поселения расположены в пределах строительства дороги. Исследователи обнаружили фрагменты лепной посуды и кремневые изделия эпохи энеолита. Нашли монеты австрийского периода.

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