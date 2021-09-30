Под Киевом нашли кладбище княжества

В центральной части Вышгорода под Киевом ученые обнаружили старинное кладбище и храм.
Археологи проследили эволюцию центральной части города XI-XIX вв. На глубине более 1 м археологи обнаружили большой пласт строительного мусора XI-XII вв. Он образовался после расчистки и строительства новой церкви. Обнаружили камень, который добывали на севере Житомирской обл, сообщает Вышгородский историко-культурный заповедник.
Раскопали часть церковного кладбища XVII-XIX вв. На глубине 1,3 - 1,5 м расчистили девять захоронений. В двух обнаружили бронзовые нательные крестики.
Раскопали сооружения и хозяйственные ямы послемонгольского периода. Они свидетельствуют о том, что часть городского населения пережила монгольское нашествие 1240 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В славянском городище нашли редкую фигурку
Культурные наслоения древнерусской эпохи начинались на глубине 1,75 - 1,9 м. Расчистили часть ограждения, которая могла в XII - XIII вв. отделять церковную усадьбу от окружающей застройки. Обнаружили пряслице и фрагмент железного ключа.
В Жовкве Львовской обл. археологи обнаружили находки эпохи энеолита и раннежелезного периода. Два древних поселения расположены в пределах строительства дороги. Исследователи обнаружили фрагменты лепной посуды и кремневые изделия эпохи энеолита. Нашли монеты австрийского периода.
Комментарии