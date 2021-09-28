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вторник, 28 сентября 2021 13:18

Спецтема: 30 лет Независимости

"Первый гвоздь в гроб СССР" - создали фильм о борьбе за суверенитет Украины

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&quot;Первый гвоздь в гроб СССР&quot; - создали фильм о борьбе за суверенитет Украины
В фильме рассказали о том, как провозглашали суверенитет в 1990. Фото: МИД

Вышла шестая серия исторического проекта "10 дней независимости Украины" посвященная Декларации о суверенитете.

В 1988-1990 годах советские республики начали провозглашать суверенитеты, которые свидетельствовали о превосходстве национальных законов над союзными. Украинский политик Вячеслав Черновол начал убеждать оппозиционеров, что настало время и для Украины, сообщает Центр исследований освободительного движения.

Пока украинские парламентарии дискутировали над текстом Декларации о суверенитете, в Киев прибыла премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Она стала первым иностранным лидером высокого ранга, который с официальным визитом посетил Верховный Совет УССР.

"Тогда Тэтчер четко дала понять: она видит Украину только в составе СССР. Когда ее спросили, появится ли посольство Украины в Лондоне, железная леди ответила: "У нас нет посольства Калифорнии". Тогда на Западе не верили в Украину и видели ее только "штатом", а не самостоятельной страной, - рассказывает автор проекта Владимир Вятрович. - Ирония заключалась в том, что уже через два дня после визита Маргарет Тэтчер о своем суверенитете объявила Российская Федерация. Это стало дополнительным аргументом для многих украинских коммунистов, которые еще сомневались в целесообразности провозглашения суверенитета украинского государства".

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16 июля 1990 года украинский парламент большинством голосов провозгласил Декларацию о государственном суверенитете. Американский политолог Збигнев Бжезинский назвал ее "первым гвоздем в гроб СССР".

24 августа 2021 года стартовал документальный видеопроект "10 дней независимости". Его авторы выбрали 10 важных дат, связанных с созданием государства.

"Для когда-то порабощенного народа День Независимости страны - главный государственный праздник. Для большинства украинцев таковым есть 24 августа. Хотя на самом деле это не первый и не единственный в нашей истории день, который может претендовать на это почетное название", - написал в Facebook автор проекта, историк Владимир Вятрович.

Проект расскажет о днях, за которыми стоит целая эпоха борьбы за свободу. Первую серию посвятили Четвертому универсалу УЦР.

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