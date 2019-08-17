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понедельник, 19 августа 2019 08:20

Перед полетом имена космонавтов сменили на российские

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Перед полетом имена космонавтов сменили на российские
Белка и Стрелка облетели вокруг Земли 17 раз. Фото: kp.ua

С космодрома Байконур 19 августа 1960 года отправлен на орбиту космический корабль "Спутник-5" с двумя первыми собаками-космонавтами на борту. Они вернулись невредимыми - Белка и Стрелка.

Посылать в космос человека боялись без представления о влиянии факторов, возникающих в невесомости. Исследование планировалось проводить на обезьянах и собаках. Но оказалось, что обезьяны не подходят - они слишком капризны. В начале лета 1951 года подготовку прошли 14 собак - они лучше подходили. Обе беспородных собачек выбрали из 12-ти самок (чтобы удобнее ходить в туалет). Белку взяли, потому что оказалась лидером, который лучше выполнял все команды, а Стрелка была хоть и задумчивой, зато дружелюбной. Их звали Альбина и Маркиза, но перед полетом их иностранные имена изменили на российские.

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Белка и Стрелка облетели вокруг Земли 17 раз в 25 часов. Преодолели расстояние 700 тыс. километров. Во время старта дыхание и пульс у животных повысился, а потом успокоился. Дважды в сутки они поели и попили в условиях эксперимента в невесомости.

20 августа 1960 спускаемый аппарат с целыми и невредимыми собаками успешно приземлился. После полета Белка и Стрелка стали популярными во всем мире. Их возили на показ в детские сады, школы и детские дома. Через несколько месяцев после полета Стрелка родила шесть здоровых щенков.

12 апреля 1961 Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток" впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, который продолжался 108 мин. Он открыл эпоху пилотируемых космических полетов.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
19
августа

Перед полетом имена космонавтов сменили на российские

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