Откапывают сбитый советский самолет

В поле обнаружили фрагменты сбитого самолета. Фото: opentv.media

В Синельниковском районе Днепропетровской области возле села Кислянка археологи и поисковики начали раскопки советского штурмовика Ил-2.

Самолет сбили во время боев в 1943 году, сообщает "Открытый".

С аэродрома в Краматорске в сторону Днепра вылетели 8 советских штурмовиков Ил-2. На базу вернулись только 5 самолетов.

В 2017 году вблизи села Кислянка археологи раскопали один из штурмовиков. Установили местонахождение еще одного.

"За два года мы провели пять исследований в этой местности. Только в нынешнем году смогли установить точное место падения штурмовика. Его обломки лежат на засеянном фермерском поле, однако хозяин не был против проведения раскопок. Более того, мы получили все разрешительные документы от государственных структур", - рассказывает руководитель экспедиции Андрей Бижко.

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17 июня археологи разбили лагерь неподалеку от места проводимых работ. В поле обнаружили фрагменты сбитого самолета. С помощью металлоискателя поисковики определили территорию раскопок.

Возле села Мощеная Волынской области в урочище Марьино перезахоронили тела 61 воина, погибшнго во время Второй мировой войны. Захоронение обнаружили во время поисковых работ на территории Ковельского и других районов.