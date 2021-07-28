Опознали ребенка, которого нашли мертвым 58 лет назад

По ДНК нашли брата пропавшего ребенка. Фото: University of Oregon

Идентифицировали ребенка, которого нашли в штате Орегон 58 лет назад.

Остеолог и судебно-медицинская антрополог из Музея естественной и культурной истории Джин Маклафлин занималась анализом. К ней обратился офис шерифа округа Джексон, сообщает phys.org.

Оказалось, что погибший был двухлетним Стивеном Кроуфордом. Ребенок родился в Нью-Мексико в 1960 году и пропал без вести.

"Достижения науки о ДНК сыграли ключевую роль в раскрытии этого дела", - сказала Маклафлин.

Она вытащила из скелета образец ДНК и создала цифровую репродукцию лица. Ребенок имел два сросшихся зуба и нетипичную форму черепа. Это указывает на генетическую особенность.

"Синдром Дауна был первым в списке, хотя мы не могли полностью исключить другие без дальнейшего генетического тестирования", - сообщила исследовательница.

В базах данных пропавших без вести и неустановленных лиц совпадений не нашли. В 2020 году следственная группа выделила еще один биологический образец.

Специалист по генетической генеалогии с Parabon NanoLabs Сиси Мур провела поиск в репозитории ДНК с открытым исходным кодом и обнаружила двух потенциальных братьев и сестер ребенка. Сводный брат из Огайо подтвердил, что у него был младший брат с синдромом Дауна. Он пропал без вести. После этого следователи нашли свидетельство о рождении Стивена Кроуфорда.

"С тех пор обнаружили еще многих членов семьи, и она была вовлечена в исследования", - сказала Маклафлин.

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Она добавила, что семьи испытывают облегчение, когда дело о пропавшем человеке раскрывают.

Утром 25 мая в 1979 года в Нью-Йорке исчез 6-летний Итан Пэтц. Он стал первым пропавшей ребенком, портрет которого напечатали на картонках молока. Мальчик должен был пройти два квартала до автобусной остановки. Впервые родители отпустили его самого.