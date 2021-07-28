Опознали ребенка, которого нашли мертвым 58 лет назад

 
Ексклюзивы
1/5
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
Просмотров: 252
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
1 Просмотров: 3888
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 540
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
1 Просмотров: 405
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 1053
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2997
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 396
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 576
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
42 Просмотров: 1260
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 1656
Фото
Все фото
27
22
9
5
3
&quot;С золотым левиком на рукаве&quot;: перезахоронили воинов дивизии СС &quot;Галичина&quot;
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
Как люди развлекались ловлей рыбы 90 лет назад - подборка фото
Как люди развлекались ловлей рыбы 90 лет назад - подборка фото
Каким был первый главный железнодорожный вокзал Киева - подборка фото
Каким был первый главный железнодорожный вокзал Киева - подборка фото
На детской площадке нашли захоронение бронзового века
На детской площадке нашли захоронение бронзового века
Видео
Все видео
"Именно так я и хотел уйти из жизни" - художник выстрелил в себя посреди пшеничного поля
"Именно так я и хотел уйти из жизни" - художник выстрелил в себя посреди пшеничного поля
На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака
На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака
Украинцы зациклены на прошлом
Украинцы зациклены на прошлом
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
Это война культур: по одну сторону линии разграничения Великая отечественная, а по другую – Вторая мировая – Наталья Кривда
Это война культур: по одну сторону линии разграничения Великая отечественная, а по другую – Вторая мировая – Наталья Кривда
Интервью
1/5
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1557
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1143
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 423
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 846
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1341
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
26 июля 2021
4 Просмотров: 1440
Погано тебе розумію
– Твоя страна – Украина. Но родной язык – русский. Никогда не бойся про это говорить, – каже чоловік 6-річному сину на ...
среда, 28 июля 2021 16:13

Опознали ребенка, которого нашли мертвым 58 лет назад

  Комментировать
Опознали ребенка, которого нашли мертвым 58 лет назад
По ДНК нашли брата пропавшего ребенка. Фото: University of Oregon

Идентифицировали ребенка, которого нашли в штате Орегон 58 лет назад.

Остеолог и судебно-медицинская антрополог из Музея естественной и культурной истории Джин Маклафлин занималась анализом. К ней обратился офис шерифа округа Джексон, сообщает phys.org.

Оказалось, что погибший был двухлетним Стивеном Кроуфордом. Ребенок родился в Нью-Мексико в 1960 году и пропал без вести.

"Достижения науки о ДНК сыграли ключевую роль в раскрытии этого дела", - сказала Маклафлин.

Она вытащила из скелета образец ДНК и создала цифровую репродукцию лица. Ребенок имел два сросшихся зуба и нетипичную форму черепа. Это указывает на генетическую особенность.

"Синдром Дауна был первым в списке, хотя мы не могли полностью исключить другие без дальнейшего генетического тестирования", - сообщила исследовательница.

В базах данных пропавших без вести и неустановленных лиц совпадений не нашли. В 2020 году следственная группа выделила еще один биологический образец.

Специалист по генетической генеалогии с Parabon NanoLabs Сиси Мур провела поиск в репозитории ДНК с открытым исходным кодом и обнаружила двух потенциальных братьев и сестер ребенка. Сводный брат из Огайо подтвердил, что у него был младший брат с синдромом Дауна. Он пропал без вести. После этого следователи нашли свидетельство о рождении Стивена Кроуфорда.

"С тех пор обнаружили еще многих членов семьи, и она была вовлечена в исследования", - сказала Маклафлин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 1-месячного мальчика нашли мертвым на кладбище

Она добавила, что семьи испытывают облегчение, когда дело о пропавшем человеке раскрывают.

Утром 25 мая в 1979 года в Нью-Йорке исчез 6-летний Итан Пэтц. Он стал первым пропавшей ребенком, портрет которого напечатали на картонках молока. Мальчик должен был пройти два квартала до автобусной остановки. Впервые родители отпустили его самого.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Опознали ребенка, которого нашли мертвым 58 лет назад». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

На берегу реки нашли залежи золота

Самое читаемое
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
 Просмотров: 8847
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 8010
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
5
 Просмотров: 5373
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси Просмотров: 4320
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
5
 1 Просмотров: 4032
История
На берегу реки нашли залежи золота
На берегу реки нашли залежи золота
 Просмотров: 450
Археологи решили закопать тоннель древней цивилизации
Археологи решили закопать тоннель древней цивилизации Просмотров: 801
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
27
 1 Просмотров: 3888
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 7974
Раскопали клад древних греческих монет
Раскопали клад древних греческих монет Просмотров: 207
Больше всего комментируют
10
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
6
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
5
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
4
Погано тебе розумію
2
Чиновнику Минобороны вручили подозрение. Готовил схему на $1млн
Голосов: 80
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть