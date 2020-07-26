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понедельник, 27 июля 2020 04:15

Обнаружили затерянный город-государство

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Обнаружили затерянный город-государство
В Турции нашли древний город. Фото: АА

На границе Сирии и Турции археологи обнаружили остатки древних сооружений.

Исследования показали, что зданием был большой и роскошный дворец. Здесь обнаружили отпечатки царских печатей и две глиняные клинописные таблички, сообщает Daily Sabah.

"Все это не оставило места для сомнений в том, что Ойлум Хойюк был большим и важным административным центром древнего царства, по меньшей мере, в бронзовом веке. Открытие монументальных сооружений, таких как дворец, и письменных документов постепенно превращает Ойлум Хойюк в очень важное в истории данного региона место", - говорит профессор Атилла Энгин из Университета Газиантепа.

В городе пересекались торговые пути. Именно здесь заканчивается Анатолийское плато и начинается Сирийская равнина.

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Ойлум Хойюк - это затерянный город-государство, упоминания о котором встречаются во многих письменных источниках. Ученые планируют повторно изучить артефакты, которые находили здесь в течение последних десятилетий. Возможно, это позволит пролить новый свет на историю затерянного города.

В Турции археологи нашли камень с упоминанием о военной победе. Надпись сделана на древнем языке. В тексте указано о поражении царства Анатолии, которое существовало примерно 3 тыс. лет назад.

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