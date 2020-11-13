Обнаружили античную фреску, которую сравнивают с "Моной Лизой"

Мозаику нашли в Турции. Фото: hurriyetdailynews.com

В южной провинции Турции Османи археологи на руинах древнего города обнаружили древнюю мозаику.

Об открытии сообщает Hurriyet Daily News. Раскопки ведутся на территории современного города Кадирли.

Цветная мозаика украшала виллу I-II веков нашей эры. Размещалась на полу. Исследователи заметили, что изображенная женщина похожа на "Мону Лизу" Леонардо да Винчи.

Ученые называют этот артефакт "Мона Лиза древности" или "Мона Лиза с Кадирли".

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"Эта находка - единственная известная мозаичная площадка с изображением фигуры человека, найденная в Османии. Она была обнаружена при обследовании остатков виллы, построенной в первом и втором веках нашей эры", - говорит археолог Юмит Кайишоглу.

Археологи предполагают, что мастер изобразил владелицу виллы.

У подножия Авентинского холма в Риме на месте многоквартирного дома нашли древнеримскую виллу с мозаикой, отлично сохранилась.