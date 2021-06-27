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понедельник, 28 июня 2021 08:20

Объединились две великие державы

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Объединились две великие державы
Герб Речи Посполитой. Люблинская уния оставалась действующей до 1791-го. Фото: http://resource.history.org.ua

28 июня 1569-го подписалиЛюблинскую унию. Королевство Польское и Великое княжество Литовское объединили в единое федеративное государство - Речь Посполитую.

Великое княжество Литовськое воювало с Московией. Потерял почти треть своей территории. Искало сильных союзников, чтобы предотвратить поглощение. Объединение Великого княжества Литовского с Польшей начала династическая Кревская уния 1385-го.

Зимой на общем сейме в Люблине поляки настаивали на избрании и короновании монарха только в Польше, единственный сейм, сенат, а также общую денежную единицу. Возмущенная литовская депутация покинула Люблин. Их отпугивала перспектива потери независимости.

Давление шляхты, неудачи Литвы в войне, стремление получить военную помощь со стороны Польши заставили литовских магнатов пойти на возобновление переговоров. Король Сигизмунд II Август издал универсал о присоединении к Польскому королевству Подляшского и Волынского воеводств, Подолья, Киевского и Брацлавского воеводств. Литовцы согласились на все пункты унии.

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Уния закрепила создание единого федеративного государства Речи Посполитой с выборным монархом - королем польским и великим князем Литовским. Уния предусматривала общий Сейм и Сенат, а договоры с иностранными государствами заключаться от имени Речи Посполитой. Шляхта обоих государств получали право на имения. Таможенные границы ликвидировались, вводилась единая монетная система.

По Литвой сохранялась лишь ограниченное автономия в виде собственного права и суда, администрации, войска, сокровищницы и государственного языка. Украинские земли в составе Речи Посполитой объединялись в 6 воеводств.

Люблинская уния оставалась действующей до 1791 года, когда принята сеймом конституция превратила Речь Посполитую в унитарное государство.

16 сентября 1658-го в Гадяче между Польшей и Украиной подписали договор, предусматривающий образования Великого Княжества Русского в составе Речи Посполитой. Одним из условий отменялась греко-католическая уния.

Греко-католическая уния отменялись во всем государстве. Православие приравнивалось в правах с римо-католической верой, а митрополит получал место в сенате. В области культуры предполагалось основания в Украине двух университетов, разветвленной сети гимназий, школ, типографий.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
28
июня

Объединились две великие державы

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