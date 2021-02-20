Изображение фаллоса использовали как амулет. Фото: Hit.vn

При строительстве автодороги в Англии нашли жернов с изображением фаллоса.

Находка относится к древнеримской эпохе. Тогдашние мельники считали, что изображение мужских гениталий защищает муку, сообщает Evening Expess.

Камень для размола зерен в муку нашли в 2017-2018 годах. Во время строительства всего нашли 300 жерновов. Всего с 20 тыс. найденных в Великобритании античных жерновов изображения фаллоса имеют 4.

Жернов во время работы сломался, но потом его снова начали использовать. Оно было частью простого ручной мельницы. Рабочей поверхностью была именно сторона с фаллосом.

"Находка дает представление о важности мельницы для местного населения и о защитных свойствах, которыми фаллос наделял жернов и произведенный продукт - мука", - отметила Рут Шаффри из археологической фирмы "Оксфордская археология".

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В античном мире фаллос служил талисманом для защиты от зла. Он олицетворял силу и мужество, приносил удачу. Римские легионеры носили на шее амулеты в виде фаллоса.

"Известны ассоциации между изображением фаллоса и процессом помола. Например, на одном из жернов, обнаруженном над пекарней в Помпеях, было написано: "Вы найдете здесь счастье", - сообщил представитель отдела археологии английских автодорог Стив Шерлок.

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