Нашли священное бронзовое дерево древней цивилизации

В Китае в жертвенной яме обнаружили украшенное бронзовое дерево. Фото: CGTN

На археологическом памятнике Саньсиндуй в провинции Сычуань в Центральном Китае археологи обнаружили священное бронзовое дерево культуры Шу.

Его нашли в жертвенной яме. Археологам понадобилось четыре месяца, чтобы полностью раскопать ветви, цветы, части ствола и украшения дерева, сообщает CGTN.

Дерево украсили двумя слоновьими бивнями. Всего из жертвенной ямы вытащили еще 729 предметов. Среди них 293 бронзовых изделия, 45 предметов из нефрита, 100 артефактов из слоновой кости, семь золотых украшений, два каменных орудия и 26 морских раковин.

Археологи ранее находили фрагменты жертвенных деревьев. Информации о народе Шу у ученых мало. Археологические данные и более поздние летописцы указывают, что религия Шу была основана на поклонении солнцу. Бронзовые деревья могли быть ее частью.

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У народа Шу есть легенда о 10 солнцах. В ней рассказывается, что птицы несут на спине девять солнц. Они прилетают утром со священного дерева на востоке и садятся ночью на священное дерево на западе. Люди якобы видели только птиц, а не солнце. Поэтому и не знали о других солнцах.

В апреле 2021 года археологи нашли бронзовый артефакт у древних руин поселения Саньсиндуй в провинции Сычуань в Центральном Китае. Статуя имеет квадратное тело с круглой пастью.