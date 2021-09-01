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среда, 01 сентября 2021 15:51

Нашли следы древнего украинского замка
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Возле Городка нашли естественную пещеру
Фото: "Городок.Сіty"
Исследователи раскопали стены колокольни
Археологи обнаружили остатки каменной крепости
Фрагменты посуды скифов

В Городке Хмельницкой области археологи нашли остатки каменного оборонительного сооружения.

Также раскопали естественную пещеру в долине реки Смотрич длиной 15 м. Предполагается, что она возникла 15-25 млн лет назад, сообщает "Городок.Сиty".

Исследователи нашли следы сожженной в середине XVII в. хаты-мазанки. Выяснили, что каменная стена недалеко от места, где в XIX в. стоял храм Святой Анны, это подпорный фундамент колокольни. Раньше думали, что это фундамент башни.

Руины каменного замка удивили ученых. Археологи считали, что его остатки полностью уничтожены.

"Площадь раскопок небольшая, но ее результаты более чем впечатляющие. Мы думали, что фрагмент колокольни храма Святой Анны - это древнейшая каменная стена, сохранившаяся в Городке. Но мы ошибались. Подтверждением этого является найденный фрагмент замка, который датируется еще концом XVI века", - рассказал руководитель архитектурно-археологической экспедиции Павел Нечитайло.

Также ученые нашли следы скифов. Обнаружили фрагменты посуды и керамического грузила для ловли рыбы.

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"Замок, разобранный в XVIII веке, явил нам каменные стены. В Городке в XVIII веке на холме стоял величественный замок, который еще рисовали на картах Боплана и изображали на картах XVI века", - сообщил Нечитайло.

В Меджибоже Хмельницкой области археологи нашли свинцовую печать с изображением святого Пантелеймона и Иоанна Крестителя. В Меджибожский крепости уже год продолжаются раскопки. Летом археологи начали исследовать двор. Этот замок в древности был княжеской администрацией.

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