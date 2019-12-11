Нашли скелет со странным головным убором

Шапка на девушке была сделана из воска. Фото: popmech.ru

В Египте археологи нашли два скелета в головных уборах из воска.

Во время раскопок в древнем египетском городе Амарна археологи обнаружили скелет 20-летней девушки. Ее похоронили в конусообразной шапке из воска, сообщает popmech.ru.

В такой же шапке похоронили 15-20-летнего человека неустановленноuj пола, заявила археолог Анна Стивенс из университета Монаша в Мельбурне.

Ученые ожидали, что впервые эти головные уборы обнаружат в могилах представителей знати Древнего Египта. Некоторые ученые утверждали, что конусообразные головные уборы были только на рисунках и никогда не существовали в реальности.

С помощью инфракрасных и рентгеновских аппаратов ученые определили, что конусы полые и сделаны из воска. Некоторые исследователи предполагают, что головные уборы были неким подобием дезодоранта, и содержали жир с ароматическими веществами, которые пахли при нагревании. Но обнаруженные в Амарне шапочки не содержат следов жира или духов.

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Неизвестны ни имена людей, найденных с конусообразными шапками на головах, ни их профессии. Непонятно, что означают эти головные уборы. Возможно, они связаны с верой в загробную жизнь.

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