Нашли коллекцию монет эпохи Древнего Рима

 
Ексклюзивы
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 864
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 405
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 180
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 549
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1080
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 612
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 531
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 306
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 927
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 576
Фото
Все фото
3
22
3
30
3
На чердаке обнаружили шлем военного с шоколадкой внутри, которым более 120 лет
На чердаке обнаружили шлем военного с шоколадкой внутри, которым более 120 лет
Пароходы и виллы - какой была Ялта 120 лет назад
Пароходы и виллы - какой была Ялта 120 лет назад
Обнаружили захоронение жертв большевистского террора
Обнаружили захоронение жертв большевистского террора
Агитационные верблюды и большое строительство - каким видели Советский Союз авангардисты
Агитационные верблюды и большое строительство - каким видели Советский Союз авангардисты
Кролики откопали доисторические артефакты
Кролики откопали доисторические артефакты
Видео
Все видео
Составителей правописания начали преследовать
Составителей правописания начали преследовать
"Ла-ла-ла-ла" - припевка футбольных фанатов стала хитом
"Ла-ла-ла-ла" - припевка футбольных фанатов стала хитом
Украинская Атлантида - создают музей для вещей, которые обнаружили в затопленных Днепром селах
Украинская Атлантида - создают музей для вещей, которые обнаружили в затопленных Днепром селах
В Днепре водолазы обнаружили древние судна
В Днепре водолазы обнаружили древние судна
Емельяна Ковча арестовали за действия против оккупационной власти
Емельяна Ковча арестовали за действия против оккупационной власти
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 864
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 153
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 999
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 810
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 306
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
02 апреля 2021
Просмотров: 243
На дитя
Був ранок неділі. Падав дощ. Я сидів на балконі "хрущовки", крутився в розламаному офісному кріслі, курив і вдивлявся в гілля Печерська. Насувалася ...
пятница, 02 апреля 2021 23:25

Нашли коллекцию монет эпохи Древнего Рима

  Комментировать
Нашли коллекцию монет эпохи Древнего Рима
Сокровище из старинных серебряных монет обнаружили в Болгарии. Фото: Archaeology in Bulgaria

В Болгарии археологи обнаружили коллекцию старинных серебряных динариев.

Монеты находились рядом с частично сохранившимся скелетом и являются "одной из наиболее интригующих находок" последнего года, пишет Archaeology in Bulgaria.

Клад из почти 600 серебряными монетами был обнаружен археологами во время экстренных раскопок в Пловдиве (древний Филипополи) на улице Леонардо да Винчи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Золотой перстень объявили национальным сокровищем

Ученые, проводящие раскопки руин древнего Филипополиса, обнаружили многочисленные свидетельства сожжения города готами в 251 году нашей эры. Это произошло во время первого крупномасштабного вторжения варваров в Римскую империю, которое также привело к первому в истории убийству в битве римского императора.

Напомним, что в Иерусалиме нашли двотысячилетнюю серебряную монету времен Иисуса. Эту монету впервые нашли в 1980-х годах, а затем потеряли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли коллекцию монет эпохи Древнего Рима». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео
Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео Просмотров: 14517
Веронику Гащак не довезли до больницы
Веронику Гащак не довезли до больницы Просмотров: 11277
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
 Просмотров: 10899
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
 Просмотров: 10089
Ситуация уже неуправляемая - инфекционист о карантине в столице
Ситуация уже неуправляемая - инфекционист о карантине в столице
 Просмотров: 9198
История
Раскрыли тайну гибели аристократки 2,6 тыс. лет назад
Раскрыли тайну гибели аристократки 2,6 тыс. лет назад Просмотров: 243
Золотой перстень объявили национальным сокровищем
Золотой перстень объявили национальным сокровищем Просмотров: 315
В суде требуют остановить строительство синагоги в Бабьем Яру
В суде требуют остановить строительство синагоги в Бабьем Яру Просмотров: 180
Умер украинский композитор
Умер украинский композитор
 Просмотров: 441
"Главная задача - найти хлеб" - переселенка вспомнила, как выживали в Сибири
"Главная задача - найти хлеб" - переселенка вспомнила, как выживали в Сибири
 Просмотров: 297
Больше всего комментируют
13
США подняли армию из-за скопления войск РФ на границе с Украиной
4
США помогут Украине в случае эскалации конфликта с РФ
3
Власть играется спичками на бочке с порохом
3
На 87-м округе продолжают считать голоса. Как изменились проценты кандидатов
2
На заседании СНБО будут говорить о "наведении справедливости в стране"
Голосов: 394
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть