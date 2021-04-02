Нашли коллекцию монет эпохи Древнего Рима

Сокровище из старинных серебряных монет обнаружили в Болгарии. Фото: Archaeology in Bulgaria

В Болгарии археологи обнаружили коллекцию старинных серебряных динариев.

Монеты находились рядом с частично сохранившимся скелетом и являются "одной из наиболее интригующих находок" последнего года, пишет Archaeology in Bulgaria.

Клад из почти 600 серебряными монетами был обнаружен археологами во время экстренных раскопок в Пловдиве (древний Филипополи) на улице Леонардо да Винчи.

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Ученые, проводящие раскопки руин древнего Филипополиса, обнаружили многочисленные свидетельства сожжения города готами в 251 году нашей эры. Это произошло во время первого крупномасштабного вторжения варваров в Римскую империю, которое также привело к первому в истории убийству в битве римского императора.

Напомним, что в Иерусалиме нашли двотысячилетнюю серебряную монету времен Иисуса. Эту монету впервые нашли в 1980-х годах, а затем потеряли.