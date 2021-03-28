Нашли древнюю фигурку человека-улитки

Фигурку могли сделать в качестве шутки или карикатуры. Фото: theguardian.com

Британский музей показал серебряную фигурку в виде человека-улитки. Ученые предполагают, что ее сделали ради шутки.

Предмет нашли в сентябре 2020 недалеко от города Понтефракте, графство Западный Йоркшир, сообщает The Guardian.

Реликвия получила статус сокровища. Артефакт изготовлен из серебра и покрыт позолотой. Он изображает рыцаря, который якобы выходит из раковины огромной улитки. Сам панцирь лежит на спине лежащего козла. Находку датируют XIII в. По мнению исследователей, этот предмет может быть примером средневековой йоркширской сатиры. Но в чем именно заключалась шутка, пока сказать очень сложно.

"Это очень необычная штука. Ничего подобного я не видела. Что она могла означать для владельца или что именно пришло в голову ее создателю - я просто не знаю", - сказала хранительница коллекций позднего средневековья Британского музея Беверли Ненко.

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Подобные изображения находят на полях средневековых манускриптов. Считается, что они в те времена они символизировали трусость. Таким образом высмеивали трусливых воинов. Также это могла быть пародия на высшие слои общества или рыцарей.

Женщина по имени Кэт Джайлс нашла золотые и серебряные украшения викингов, когда прогуливаясь фермерским полем на севере острова Мэн - коронного владения Великобритании.