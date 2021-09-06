На раскопках украинского замка нашли шахматную фигуру, которой около 400 лет

Шахматную фигуру обнаружили на раскопках в Городке. Фото: "Депо"

У древней крепости в Городке Хмельницкой области нашли шахматную фигуру.

"Находки шахматных фигур на Подолье дело не частое, но случаются, - рассказал руководитель экспедиции Павел Нечитайло, передает "Депо". - Недавно подобную нашли при раскопках в Меджибоже, и это стало в определенной степени сенсацией. Артефакт мы только что нашли, еще детально не обследовали и не исследовалась аналогии, поэтому 100 процентно достоверно что-то говорить рано. Но с большой долей вероятности можно предполагать, что это именно шахматная фигура".

Фигура сделана из кости. Ее обнаружили в слое XVII в.

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В слое со сгоревшим домом середины XVII в. нашли свинцовую пулю. Дом мог сгореть во время штурма замка войском Богдана Хмельницкого или неудачной осады Петра Дорошенко 1672

Во время раскопок на территории Меджибожского замка в Хмельницкой археологи нашли шахматную фигуру, которой около 900 лет. Специалисты добавили, что аналоги фигур из разных музеев мира подтверждают назначение артефакта.