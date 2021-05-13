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суббота, 15 мая 2021 08:20

На месте авиакатастрофы посадили четыре ивы

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На месте авиакатастрофы посадили четыре ивы
Пассажирский самолет Ан-26 выполнял рейс по маршруту Винница - Москва из аэропорта "Винница". Фото: https://www.airliners.net

Пассажирский Ан-26 15 мая 1976-го сорвался в штопор над Черниговом. Погибли 52 человека.

Самолет выполнял рейс по маршруту Винница - Москва из аэропорта "Винница". После набора высоты занял эшелон 5700 м. Последний раз на связь пилоты вышли за три мин до начала аварийной ситуации. Около 10:46 во время горизонтального полета на скорости 350 км/ч, произошло неожиданное отклонение руля с быстрой сменой углов наклона и курса. Самолет вошел в штопор и с вертикальной скоростью около 100 м/с начал снижаться.

На 41 мин полета, Ан-24 упал на землю в 500 м от села Викторовка, Черниговского района. Упав навзничь на землю, авиалайнер еще продвинулся на несколько метров. У него оторвался хвост, оплавился и частично разрушился фюзеляж. Шесть членов экипажа и 46 пассажиров погибли.

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Комиссия, проводившая расследование пришло к выводу, что до столкновения с землей самолет был цел. Причиной стало выход из строя деталей - руля направления. Дополнительным сопутствующим фактором назвали неблагоприятные погодные условия: значительное облачность и дождь.

Информацию об авиакатастрофе под Черниговом широко не обнародовали. С места события забрали тела людей и крупные обломки самолета. В выкопанный бульдозером котлован свернули все, что осталось. Семьям погибших выдали урны с прахом. На месте трагедии местные жители посадили четыре ивы.

Близ Варшавы польский самолет "Ил-62", летевший из Нью-Йорка, разбился 14 марта 1980-го. Во время аварийной посадки погибли 77 пассажиров и 10 членов экипажа.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
15
мая

На месте авиакатастрофы посадили четыре ивы

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