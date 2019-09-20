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пятница, 20 сентября 2019 14:22

На крыше вагона ехал в Луганск за солью - языковеда осудили на 12 лет
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Семья Светличных. Мать Мелания Ильинична, бабушка Акулина Степановна и дети Иван и Мария, нач. 1930-х гг.
Фото: Музей Шестидесятников
1957, Леонида Светличная, Иван Светличный, Надежда Светличная
Иван с друзьями и коллегами на Первомайской демонстрации, 1958 г.
Василий Стус и Иван Светличный в Киеве
Вместе с Валентином Морозом и Аллой Горской 1960-е

Литературовед и диссидент Иван Светличный родился 20 сентября 1929-го в крестьянской семье в окрестностях поселка Половинкино - теперь Старобельского района Луганской области. Имел младших сестер Марию и Надежду.

"В бедной хате, кроме наших родителей, которым на время рождения Ивана было по 19 лет, жили еще бабушка Акулина и ее старший сын Михаил с женой, - вспоминала сестра Надежда Светличная. - Был огород, корова, куры, гуси, время от времени кормили поросят - все ненадолго, потому что прокормиться было тяжело. Мясо из домашней живности продавали, чтобы хоть как-то латать дыры в нищем хозяйстве. Пока еще колхозное рабство не приковало, их родители ездили на заработки на Донбасс. Во время голода 1932-33-х Ивану было 3 года. Родители не дали ему умереть, потому что, кажется, скорее, умерли бы сами, спасая ребенка. Сам Иван помогал и с малых лет выполнял тяжелые мужские обязанности. В 11 лет ехал без билета на крыше вагона в Луганск по соль. Мать доверяла ему и он ее не подводил".

Иван пошел в местную школу, но обучение прервала Вторая мировая война. В 1943-м вместе с одноклассниками мастерит самодельную взрывчатку, чтобы подорвать немецкую военную машину. Но она взрывается в его руках - теряет пальцы, которые все же удалось частично спасти с помощью врачей. После войны продолжает учебу, но уже в Старобельской школе. В 1947-м поступил в Харьковский университет на филологический факультет. Зарабатывает на жизнь частным преподаванием, поддерживает семью.

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После окончания университета поступает в аспирантуру Института литературы им. Тараса Шевченко при НАН Украины в Киеве, но его диссертацию к защите не допускают - противоречит идеологии. Женится на инженере Леониде Терещенко. Квартиры не имеют, вынуждены жить в келье Фроловского монастыря у матери девушки.

В начале 60-х получают 1-комнатную квартиру на улице Уманской, 35 Тогда же Иван присоединяется к Киевскому клубу творческой молодежи "Современник". Вместе с Аллой Горской становятся неформальным лидерами, вокруг которых объединяется творческая молодежь. По воспоминаниям друзей, Иван был душой шестидесятников и мостиком между киевскими и львовскими диссидентами. Большинство из них знакомятся в его квартире или с его помощью.

Автор: Музей Шестидесятников
  Иван вместе с львовским диссидентом Богданом Горынем
Иван вместе с львовским диссидентом Богданом Горынем

В это время уходит в активную литературную и переводческую деятельность, распространяет нелегальный самиздат, в том числе помогает издавать его за границей. Статьи Светличного посвящены творчеству литературного поколения 60-х. Он критикует типичную советскую партийную литературу, часто вынужден писать под псевдонимами. Защищает молодых литераторов от нападений, однако сам попадает в круг врагов власти.

Обвинения в "формализме", участии в "сомнительных организациях", отклонении от идеологии партии, конфликты с начальством, преследования на работе и постоянные увольнения интересуют КГБ. Начинается слежка, впоследствии наглые обыски. В конце 1965-го попадает за решетку за "антисоветскую агитацию и пропаганду". Держат в камере 8 месяцев и отпускают из-за отсутствии доказательств. Но в 1972-м после встречи лишь с одним мужчиной получит 7 лет лагерей строгого режима и 5 лет ссылки. В 1977-м напишет сборник поэзий "Ґратовані сонети". После ссылки вернется в Киев инвалидом и больше никогда не сможет работать.

Больше о Иване Светличном читайте в журнале "Країна" за 17 сентября 2019 года.

12 января 1972 года КГБ УССР в Киеве и Львове арестовал 14 деятелей диссидентского движения, обвиняемых в "украинском буржуазном национализме" и распространении самиздава. В течение 12-14 января арестовали по меньшей мере 19 человек: 11- в Киеве, 8 - во Львове. Всего в течение года подверглись репрессиям 89 человек.

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