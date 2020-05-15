На Евровидении пили украинскую водку и играли на трембите

Леонид Кучма дал Руслане звание народной артистки Украины. Фото: ruslana.ua

Украинская певица Руслана Лыжичко 16 мая 2004-го одерживает победу в песенном конкурсе "Евровидение" 2004, получив победных 280 баллов на основании телеопроса, которое проводилось в 36 странах.

Руслана набрала по результатам голосования 280 баллов. Самые высокие оценки Руслане поставили Израиль, Исландия, Литва, Латвия, Эстония, Польша. Для участия в конкурсе выбрали песню "Дикие танцы", музыку к которой написала сама Руслана. Слова написали поэты Александр Ксенофонтов, Джемми Махер, Фейн, Шерен Дуганов. Работа над одноименным альбомом началась за год до конкурса.

Это современная компиляция музыкального материала на основе древних этнических гуцульских мотивов (ритмов и танцев), поп- и рок-музыки. Руслана со своим гуцульским шоу выступила на украинских фестивалях. Официально продано 100 тыс. копий альбома "Дикие танцы". Певица провела украинский концертный тур с шоу-программой.

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На Евровидении Руслана показала шоу с участием балета "Жизнь". Стилистически постановка стала синтезом современной поп-культуры и национальной ритмопластики. Костюмы из кожи сшила дизайнер Роксолана Богуцкая, постановку шоу-балета сделала Ирина Мазур. Пресс-конференции Русланы проводили нестандартно: например, все присутствующие могли дегустировать украинскую водку и поиграть на трембите. Тогдашний президент Украины Леонид Кучма дал победительницы звание народной артистки Украины.

24 мая 1956 в Лугано, Швейцария, прошел первый конкурс Евровидение, в котором принимали участие 14 представителей семи европейских стран - Франции, ФРГ, Италии, Люксембурга, Бельгии, Нидерландов и Швейцарии. Австрия, Дания и Великобритания не были допущены к конкурсу из-за проведения национальных отборов позже установленного срока.