На дне океана нашли военный корабль, который пережил 2 мировые войны

Разыскали затопленный американский корабль. Фото: Ocean Infinity

Нашли место затопления корабля ВМС США "Невада" у Гавайев.

Корабль прослужил более 30 лет, пережил обе мировые войны, включая нападение на Перл-Харбор. Его вывели из эксплуатации 29 августа 1946 года и затопили, сообщает express.co.uk.

В течение 72 лет место затопления корабля было неизвестно.

Но благодаря архивным исследованиям и подводным технологиям корабль нашли.

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Морские археологи из Search и Ocean Infinity в прошлом месяце совместно искали корабль и обследовали его. Они сделали фото затопленной "Невады".

"Невада" - знаковый корабль, который говорит об американской стойкости и упрямстве", - заявил старший вице-президент Search Джеймс Дельгадо.

Члены дайвинг-клуба Sogne на юге Норвегии нашли место затопления корабля Juffrau Elisabeth. Он затонул в 1760 году. Вероятно, команда не справилась с управлением, в результате чего судно затонуло у берегов губернии Вест-Агдер, отмечают поисковики.