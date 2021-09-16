На берегу водохранилища нашли печь возрастом 1 тыс. Лет

В Херсонской области провели раскопки. Фото: facebook.com/n.z.hortica

На территории памятника Каменская Сечь в селе Республиканец Бериславского района Херсонской области нашли хозяйственную печь, которой более 1 тыс. лет.

Раскопки проводили сотрудники Национального заповедника "Хортица", сообщают в Facebook

"В этом году на эрозионном участке берега Каховского водохранилища, в южной части мыса Стрелка, был найден объект, который предварительно можно датировать временами Средневековья, началом существования Киевской Руси. Объект, который частично потерян разрушительными процессами берегообразования, оказался хозяйственной печью. Около 1 тыс. лет назад эта печь использовалась для приготовления пищи, причем рацион древних рыбаков состоял преимущественно из мяса птицы и рыбы, о чем свидетельствует заполнения хозяйственных ям вокруг печи", - говорится в заметке.

Печь имела форму круга со сплющенной верхушкой. Ее основу выложили известняковым камнем и обмазали глиной. Печь использовали длительное время. В древности люди трижды ремонтировали ее нижнюю часть.

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"Этот год принес много интересного материала, среди которого вещи казацкого быта - глиняные трубки, гончарная посуда, стекло, металлические предметы и прочее. Найденные вещи распространяют представление о казачестве и его быте в конце XVIII в. О них мы расскажем чуть позже", - добавили в заповеднике.

Находки возрастом 2 тыс. лет передала инспекция по охране памятников истории и культуры в Херсонской краеведческий музей. Артефакты обнаружили во время трех спасательных экспедиций Института археологии Национальной академии наук Украины.