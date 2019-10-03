На берегу реки нашли городище

На Волыни исследовали городище. Фото: Институт археологии НАН Украины

Экспедиция Института археологии НАН Украины исследовала городище в с. Литовеж Иваничивского района Волынской обл.

Памятник связывают с древнерусским городом Всеволожем и с одноименным средневековым городом, говорится в сообщении на сайте Институт археологии НАН Украины.

Западную часть городища размывает Западный Буг. Несколько участков укреплений указывают на то, что городище имело сложное планирование. Исследователи раскопали внешний вал городища в его северной части, в районе размещения ныне разрушенной церкви Параскевы Пятницы.

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Выкопали траншею длиной 15 м при ширине 1 м. Установлено, что вал не содержал внутренних деревянных конструкций и был насыпан в позднесредневековый период. В траншее обнаружили следы захоронений. Обнаруженный археологический материал датируется XIV - XX веками. Это фрагменты керамики и металлические бытовые предметы.

Археологи раскопали древнюю крепость в степи возле села Республиканец на Херсонщине. Регион известен господством скифов-кочевников, однако те не строили каменных фортов.