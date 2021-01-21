Мужчина сжег себя возле могилы Тараса Шевченко

На месте самосожжения Олексы Гирняка стоит памятный знак Фото: upa-pereginsk.if.ua

Диссидент Олекса Гирнык совершил акт самосожжения возле могилы Тараса Шевченко в Каневе 21 января 1978 года. Таким поступком выразил протест против русификации Украины коммунистическим режимом.

Мужчина родился в 1912 году в поселке Богородчаны - теперь Ивано-Франковской области. Всегда искал справедливости и поддерживал украинское освободительное движение. За это в 1937-м получил от польских правоохранителей 5 лет заключения. Сидел в концлагере Береза Картузская, в лагерях Кракова и Тарнова. После утверждения советской власти в Западной Украине получил от нее еще 8 лет за попытки помешать массовым депортациям. Наказание отбывал в Норильске, а позже в Магадане.

В Украину вернулся в 1948 году. Наладил семейную жизнь, получил хорошую работу. Годами продолжал переживать за судьбу Украины, готовил антисоветские листовки. В конце концов решился на отчаянный поступок.

"Мой протест - это сама правда, а не московская ложь от начала до конца. Это переживание, пытки украинской нации. Это прометеизм, это бунт против насилия и порабощения. Мой протест — это слова Шевченко, а я его только ученик и исполнитель.", - писал жене в прощальном письме.

Также мужчина написал ей, что едет во Львов, но на самом деле отправился в Киев, а оттуда в Канев. Взял с собой до тысячи рукописных листовок с надписями о протесте и своей фамилией и именем. Около 3:00 поднялся на Чернечую гору. Обошел вокруг могилы Тараса Шевченко, тогда спустился к склону горы, разбросал листовки, облил себя бензином и поджег. Когда горел ударил себя ножом в живот.

Тело мужчины нашел милиционер. Жене сказали, что погиб в автомобильной аварии, но об истинных обстоятельствах смерти родственникам сообщил врач из Канева. Советская власть запретила упоминать о них и почитать память Олексы Гирныка. Несмотря на это, каждое 21 января на месте самосожжения появлялись свежие цветы.

Информация о поступке Олексы попала на Запад через несколько лет. Но в Украине стала общеизвестной только после обретения страной независимости.

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Бывший боец ​​УПА и политзаключенный Василий Макух совершил акт самосожжения на Крещатике 5 ноября 1968 года. Протестовал против русификации Украины и агрессии стран Варшавского договора в Чехословакии. Перед тем мужчина с Карова поехал во Львов, взяв с собой трехлитровую банку с бензином. Семье сказал, что внутри яблочный сок. Через 2 суток Макух добрался до Киева. Тогда столицу готовили к празднованию очередной годовщины Октябрьского переворота. Власти усилили меры безопасности. 5 ноября Макух зашел в подъезд дома 27 возле Бессарабского рынка, облил себя бензином, поджег и охваченный пламенем выбежал на улицу в направлении нынишней площади Независимости. Кричал "Да здравствует свободная Украина!", "Долой оккупантов!".