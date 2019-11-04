Мужчина облил себя бензином на Крещатике

Василий Макух с сыном Владимиром, дочерью Ольгой и женой Лидией, 1963 год. Жмых похоронили в Днепре на кладбище жилого массива Клочко. Фото: uamodna.com

Бывший боец ​​Украинской повстанческой армии Василий Макух сжег себя на Крещатике в Киеве 5 ноября 1968-го. Протестовал против русификации Украины и агрессии СССР в Чехословакии.

Родом из Львовщины, в 1944-м поступил в УПА. Его назначили в военную разведку, в которой действовал под псевдонимом "Мыкола". Был осужден на 10 лет каторжных работ. Срок заключения отбывал в Мордовии и Сибири. В ссылке познакомился с Лидией из Днепропетровска, после женитьбы переехали туда жить.

Василий Макух переписывался со сторонниками украинской идеи. Заканчивал всегда фразой "Слава Украине". Ездил к друзьям в Донецк, Северодонецк и в родное село Каров Сокальского района Львовской области. За его семьей милиция вела негласное наблюдение.

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Василий Макух неожиданно для семьи 3 ноября 1968-го поехал во Львов. По дороге залил в банке 3 л бензина. Когда кто-то спрашивал о ней, говорил, что это яблочный сок. Из Львова поехал в Киев. В городе готовились к празднованию годовщины большевистского переворота 6 ноября. Макух в подъезде дома 27 возле Бессарабского рынка облил себя бензином, поджег и выбежал на улицу. При этом кричал: "Долой оккупантов! Да здравствует свободная Украина!".

Милиционеры начали разгонять людей, мужчина упал на асфальт, кто-то прикрыл его шинелью. Василий Макух умер 10 листопада. КГБисты сказали Лидии, что ее муж тяжело заболел. Родных начали допрашивать, в его квартире провели обыск. Василия Макуха похоронили в Днипре на кладбище жилого массива Клочко.

25 марта 1999-го лидер партии Народный Рух Украины 61-летний Вячеслав Чорновил погиб в автокатастрофе. Трагедия произошла на 5-м километре автотрассы Борисполь-Золотоноша.