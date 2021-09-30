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пятница, 01 октября 2021 08:20

Мультипликатор хотел открыть город будущего

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Мультипликатор хотел открыть город будущего
Уолт Дисней показывает карту с городом будущего - EPCOT. Хотел привлечь инвесторов и правительство в разработку и строительство города в границах парка развлечений Disney World. Фото: https://disneydose.com

Парк развлечений The Walt Disney World открыли 1 октября 1971-го во Флориде. В первый день сюда пришли 10 тыс. посетителей.

Американский мультипликатор Уолт Дисней объявил о грандиозном проекте строительства нового парка развлечений "Disney World". Он - миллионер, вместе со старшим братом Роем - основатели и владельцы студии The Walt Disney Company. Уолт Дисней снял 111 фильмов и был продюсером еще 576. Заслуги Диснея в области киноискусства были отмечены 26 премиями "Оскар" и многими другими наградами.

За 10 лет до этого братья открыли первый парк развлечений Диснейленд в Лос-Анджелесе. Он стал сверхприбыльным. Появилась идея открыть еще один на восточном побережье США. Агенты компании тайно за бесценок скупили болотистые земли в штате Флорида. Мысли братьев разошлись - Рой настаивал на традиционном формате парка развлечений, Уолт хотел построить сразу все - город будущего, инновационную транспортную систему и второй "Диснейленд".

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Уолт открыл специальную тайную комнату в своей студии. В строжайшей секретности встречался с учеными, строителями и обсуждал свой новый проект под кодовым названием "Project X". Высокотехнологичный город под названием EPCOT (Experimental Prototype Community of Tomorrow) быть под стеклянным колпаком и вмещать одновременно 20 тыс. человек. Ученые и изобретатели со всей Америки могли бы тестировать там свои разработки. По замыслу Диснея, в центре города будет находится 30-этажный отель и деловой центр. На окраинах - жилые дома, подземная автострада и наземный транспорт в виде монорельсовой дороги с беспилотными поездами.

В следующем году упорном курильщику Уолту Диснею сообщили диагноз - рак легких. 15 декабря 1966 года он умирает. Перед смертью доверил реализацию проекта своему брату. Но совет директоров компании и инвесторы сворачивают все планы, связанные с EPCOT. Строительство продолжалось четыре года. Парк развлечений разделили на шесть тематических земель с двумя десятками аттракционов. Пять из них были аналогами тех, что в первом Диснейленди - "Волшебное королевство", "Голливудские студии", "Королевство животных" и другие. Билеты стоят $3,50 - $23 в настоящее время для взрослых, $2,50 долларов - $16,25 для детей.

На открытии Рой Дисней настоял на том, чтобы название изменили с Disney World на The Walt Disney World. Рой умер от инсульта за два месяца. 2018 The Walt Disney World стал самым посещаемым курортом в мире, ежегодно там развлекаются 58 млн человек.

В Марне-Ла-Валле под Парижем 12 апреля 1992-го открыли Евродиснейленд. Это был первый в Европе и четвертый в мире гигантский парк аттракционов и развлечений для детей и взрослых. Эти две тысячи гектаров радости в среднем за год посещают 12,5 млн человек, что является большим плюсом туристического бизнеса Франции.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
01
октября

Мультипликатор хотел открыть город будущего

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