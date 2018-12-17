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четверг, 20 декабря 2018 21:07

Мир отмечает столетие "Щедрика": где звучала украинская щедривка

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Мир отмечает столетие &quot;Щедрика&quot;: где звучала украинская щедривка
"Щедрик" — рождественская украинская народная песня, получившая всемирную популярность в музыкальной обработке Николая Леонтовича Илюстрация: 20khvylyn.com

"Щедрик" давно известен в мире. Его написал украинский композитор Николай Леонтович. У "Щедрика" существует пять авторских вариантов. Леонтович посвятил песне 18 лет жизни: первый вариант появился 1901 году, последний - в 1919-м.

Украинский центр культурных исследований Министерства культуры запустил проект "Мировой триумф" Щедрика", рассказывает Сегодня.

Впервые "Щедрик" был выполнен со сцены 1916 хором Киевского университета.

Мировая слава к "Щедрику" пришла с легкой руки Симона Петлюры.

В январе 1919 года по инициативе Председателя Директории УНР Симона Петлюры была создана Украинская республиканская капелла. Капелла под руководством Александра Кошица и Кирилла Стеценко гастролировала в течение 5,5 лет в 17 странах, где проходили премьеры "Щедрика".

Впервые "Щедрик" раздался за рубежом 11 мая 1919-го в Национальном театре Праги. Это был их коронный номер. Хористы дали более 200 концертов. "Рождественский гимн колокольчиков" (Carol of the Bells) - именно под таким названием Украинская щедривка известна во всем мире.

Англоязычная версия "Щедрика" была создана в 1936-м американцем украинского происхождения Петром Вильховским.

В США она была впервые исполнена 1921-го со сцены Карнеги Холла в Нью-Йорке.

Во многих голливудских фильмах звучит "Щедрик"

Кто не помнит наш "Щедрик" в фильме "Один дома". Это интересная адаптация украинской песни Carol of the Bells.

Также наш "Щедрик" можно услышать в фильме "У зеркала два лица" с Барбарой Стрейзанд.

В сериале "Менталист" эта песня связана с не особенно счастливыми минутами - в момент звучания песни погибает Санта.

Английская версия прозвучала также в мультсериале South Park.

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Также щедривку можно услышать в фильмах "Крепкий орешек 2", "Гарри Поттер", "Семейка Адамсов", "Рождественские каникулы".

По давней украинской традиции вечером 13 января девушки поют щедривки. Утром 14 января ребята ходят засевать.

В некоторых регионах Украины щедруют накануне Крещения - 18 января.

Одна из традиционных украинских песен, известная под названием "Щедрик", в музыкальной обработке Николая Леонтовича стала всемирно видома.Без этой украинской песни не обходится ни одно Рождество в США, Великобритании и других странах Запада.

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