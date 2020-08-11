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вторник, 11 августа 2020 01:13

Микроскоп и два года работы - реставраторы спасли икону XVII в.

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Микроскоп и два года работы - реставраторы спасли икону XVII в.
На Волыни восстановили две иконы. Фото: suspilne.media

На Волыни отреставрировали иконы Богородицы Римской и Ветхозаветной Троицы.

"Реставрацией этих двух икон занимались несколько лет мастера из разных городов Украины", - сообщает "Суспільне".

Их выставили в Волынском музее иконы.

"Сделали реконструкцию ликов, которые были почти вытертые. Под микроскопом удалось собрать те черты лица, воссоздали их", - рассказала художница-реставратор Лариса Обухович. Она работала над обновлением иконы Ветхозаветной Троицы. Образ имел трещины.

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Икона Богородица Римская датирована XVII веком.

"Над головой Богоматери и Иисуса Христа можно видеть следы от гвоздей, здесь находились короны, которыми она была коронована. Традиция короновать иконы пришла из католической церкви", - рассказала директор музея Татьяна Елисееева.

В Днепровском национальном историческом музее имени Дмитрия Яворницкого обнаружили помещение старой топочной, которая работала на угле. Внутри увидели металлический противовес с цепью, которую использовались для автоматического открывания дверей печи.

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