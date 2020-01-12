Как жило украинское село в Карпатах 100 лет назад - подборка фото

Показали старинные фото села Головецкое современного Старосамборского р-на Львовской обл.
Фото датируются 1915 годом. Хранятся в Австрийском государственном архиве, сообщают "Фотографии старого Львова".
Тогда село было в составе Австро-Венгрии.
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На фотографиях можно увидеть виды села, расположенного в Карпатах и местных жителей.
В сети опубликовали уникальные фотографии быта воинов-саперов австро-венгерской армии времен Первой мировой войны 1914-1918 годов.
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