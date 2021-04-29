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пятница, 30 апреля 2021 01:13

Как выглядели окраины Львова в 1961-м - подборка фото
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Как выглядел Лычаков в 1960-е
Фото: photo-lviv.in.ua
Как выглядел Лычаков в 1960-е
Как выглядел Лычаков в 1960-е
Как выглядел Лычаков в 1960-е
Как выглядел Лычаков в 1960-е

Опубликовали фото верхней части львовского района Лычаков.

Фотографии в сентябре 1961 года сделал фотограф Юлиан Дорош, сообщают "Фотографії старого Львова".

На фото попал костел Матери Божьей Остробрамской с колокольней. Сейчас это церковь Покрова Пресвятой Богородицы УГКЦ.

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У церкви стоял памятник в виде танка ИС-2. Его демонтировали в начале 1990-х годов.

Показали фото львовской местности Вулька, сделанные Юлианом Дорошем осенью 1960 года. Вулька расположена между улицами Княгини Ольги, Сахарова, Героев Майдана, Стрыйской и железной дорогой.

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