Как выглядели окраины Львова в 1961-м - подборка фото

Опубликовали фото верхней части львовского района Лычаков.
Фотографии в сентябре 1961 года сделал фотограф Юлиан Дорош, сообщают "Фотографії старого Львова".
На фото попал костел Матери Божьей Остробрамской с колокольней. Сейчас это церковь Покрова Пресвятой Богородицы УГКЦ.
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У церкви стоял памятник в виде танка ИС-2. Его демонтировали в начале 1990-х годов.
Показали фото львовской местности Вулька, сделанные Юлианом Дорошем осенью 1960 года. Вулька расположена между улицами Княгини Ольги, Сахарова, Героев Майдана, Стрыйской и железной дорогой.
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