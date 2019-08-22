Как выглядели бы аккаунты Мазепы, Петлюры и Бандеры в соцсетях - в столице откроют выставку

Откроют выставку о лидерах украинцев. Фото: УИНП

23 августа в центре Киева откроют выставку "Фактор свободы".

Она посвящена роли в украинской истории Степана Бандеры, Ивана Мазепы и Симона Петлюры, сообщает "Интерфакс-Украина".

Выставку в День государственного флага Украины открывает Украинский институт национальной памяти и Центр исследований освободительного движения.

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"Какими были бы аккаунты Мазепы, Петлюры, Бандеры в социальных сетях? Как их жизненный путь отбили бы Гугл-карты? Какими были плюсы и минусы их ключевых решений? Все это и еще кое-что интересное можно увидеть завтра на выставке "Фактор свободы", - написал директор УИНП Владимир Вятрович в Facebook.

Выставку открывают в 12.00 на ул. Крещатик, 22 возле здания Главпочтамта.

Статистика 2019 показывает, что 89% украинцев поддерживают независимость. Такие же показатели были перед референдумом 1991 года. Если бы референдум о провозглашении независимости состоялся в августе 2019 года, то 89% его участников поддержали бы независимость.