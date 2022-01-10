Как выглядел город, который Сталин хотел отдать Польше

Фото: Polona.pl

Gazeta.ua собрала фото города Белз во Львовской области.

Первое воспоминание о городе есть в "Повести временных лет". В 1030 году князь Ярослав Мудрый отвоевал Белз у поляков.

В Белзе была большая еврейская община. С 1859 по 1939 год более половины жителей составляли иудеи. Отсюда происходит белзское направление хасидизма.

После 1 ноября 1918 года Белз вошел в состав Западноукраинской народной республики. Но потом в город вошли польские войска.

Большинство евреев покинули Белз до вторжения нацистов. К маю 1942 года в Белге было около 1540 евреев, большинство из которых были беженцы из других городков Польши.

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После прихода советских войск Белз сначала был отдан в состав Польши. В 1951 году границу "подкорректировали" и город остался в составе УССР. Из Белза выселили всех поляков. Польше передали часть вокруг города Нижние Устрики.

Сейчас Белз – самый маленький город Львовщины.

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