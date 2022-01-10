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вторник, 11 января 2022 00:46

Как выглядел город, который Сталин хотел отдать Польше
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Gazeta.ua собрала фото города Белз во Львовской области
Фото: Polona.pl
Первое воспоминание о городе есть в «Повести временных лет». В 1030 году князь Ярослав Мудрый отвоевал Белз у поляков
После прихода советских войск Белз сначала был отдан в состав Польши. В 1951 году границу "подкорректировали" и город остался в составе УССР
Сейчас Белз – самый маленький город Львовщины

Gazeta.ua собрала фото города Белз во Львовской области.

Первое воспоминание о городе есть в "Повести временных лет". В 1030 году князь Ярослав Мудрый отвоевал Белз у поляков.

В Белзе была большая еврейская община. С 1859 по 1939 год более половины жителей составляли иудеи. Отсюда происходит белзское направление хасидизма.

После 1 ноября 1918 года Белз вошел в состав Западноукраинской народной республики. Но потом в город вошли польские войска.

Большинство евреев покинули Белз до вторжения нацистов. К маю 1942 года в Белге было около 1540 евреев, большинство из которых были беженцы из других городков Польши.

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После прихода советских войск Белз сначала был отдан в состав Польши. В 1951 году границу "подкорректировали" и город остался в составе УССР. Из Белза выселили всех поляков. Польше передали часть вокруг города Нижние Устрики.

Сейчас Белз – самый маленький город Львовщины.

Gazeta.ua собрала старинные фото польского города Жешува. Город существовал при Киевской Руси. Он являлся пограничным поселением Перемышльской земли. Историки до сих пор спорят, кто основал Жешув. Неясно, почему город так называется.

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