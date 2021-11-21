Как в Украине во время Первой мировой запускали аэростаты - фото

Gazeta.ua собрала фото аэростатов, которые запускали в Украине во время Первой мировой войны.
Аэростаты поднимали австро-венгерские военные. Их использовали для наблюдения и сбивания самолетов.
Сначала аэростат наполняли водородом прямо из бочки. В ней серная кислота вступала в химическую реакцию с железной стружкой. Обслуживали газодобывающую систему десятки рабочих, наполнение оболочки аэростата длилось 1-2 дня.
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Аэростаты сначала делали круглыми, но потом их научились делать более аэродинамическими.
Показали фото поселка Олеско Золочевского района Львовской области времен Первой мировой войны. На фото попали австрийские солдаты и архитектура города.
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