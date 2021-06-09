Как проводили время в украинских селах солдаты Австро-Венгрии 105 лет назад - фото

Показали фото поселка Олесько Золочевского района Львовской области времен Первой мировой войны.

На фотографии попали австрийские солдаты и архитектура города, сообщают "Фотографії старого Львова".

Показали Олеский замок и местную церковь.

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Поселок сильно пострадал во время войны. Здания после боевых действий восстанавливали.

Опубликовали фото местности Замарстинов во Львове в 1961 году. Их сделал фотограф Юлиан Дорош. К тому времени Замарстинов был мало застроен.