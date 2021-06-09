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среда, 09 июня 2021 01:13

Как проводили время в украинских селах солдаты Австро-Венгрии 105 лет назад - фото
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Как выглядело Олесько во времена Первой мировой
Фото: "Фотографії старого Львова"
Как выглядело Олесько во времена Первой мировой
Как выглядело Олесько во времена Первой мировой
Как выглядело Олесько во времена Первой мировой
Как выглядело Олесько во времена Первой мировой

Показали фото поселка Олесько Золочевского района Львовской области времен Первой мировой войны.

На фотографии попали австрийские солдаты и архитектура города, сообщают "Фотографії старого Львова".

Показали Олеский замок и местную церковь.

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Поселок сильно пострадал во время войны. Здания после боевых действий восстанавливали.

Опубликовали фото местности Замарстинов во Львове в 1961 году. Их сделал фотограф Юлиан Дорош. К тому времени Замарстинов был мало застроен.

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