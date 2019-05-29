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среда, 29 мая 2019 12:13

Как проходила промышленная выставка в Киеве в 1913-м
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Открытки с Всероссийской выставки в Киеве
Фото: Facebook
Открытки с Всероссийской выставки в Киеве
Открытки с Всероссийской выставки в Киеве
Открытки с Всероссийской выставки в Киеве
Открытки с Всероссийской выставки в Киеве

29 мая 1913-го в Киеве открылась Всероссийская фабрично-заводская, торгово-промышленная, сельскохозяйственная и научно-художественная выставки.

Выставка заняла территорию 28 га вокруг Черепановой горы, земель военно-инженерного ведомства и Троицкой площади.

На выставку съехались представители многих городов и губерний Российской империи, а также иностранцы. За вход платили 35 коп., по понедельникам - 25 коп., по вечерам в выходные и праздники - 50 коп., для учеников и подростков - 25 коп., детей до 5 лет пускали бесплатно.

Для посетителей обустроили павильоны, клумбы, фонтаны и скульптуры. Организовали рестораны, кафе, театральные залы, аттракционы, зверинец. С вокзала к выставке курсировал первый в Киеве автобус.

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На выставке демонстрировали сельскохозяйственные машины и орудия. Отдел коневодства привез на выставку около 1300 голов различной скота и лошадей. Экспозиции отдела животноводства занимали Петровскую аллею, птицеводства и цветоводства - территорию стадиона "Динамо".

В ходе выставки прошла Первая всероссийская олимпиада. Ее покровителем был двоюродный брат Николая II великий князь Дмитрий Павлович. Проходила на первом в городе стадионе на 5 тыс. зрителей.

15 октября 1913-го выставка закрылась. За 4,5 месяца работы ее посетило около 1 млн человек.

В сети показали, как менялся облик столичного Майдана Независимости в течение 100 лет. Во времена Российской империи на площади стояло здание Городской думы и небоскреб Гинзбурга.

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Дата
29
мая

Как проходила промышленная выставка в Киеве в 1913-м

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