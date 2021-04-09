 
Ексклюзивы
1/5
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 135
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 666
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2016
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 639
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 738
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2025
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1890
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 549
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 684
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 918
Фото
Все фото
18
5
23
18
6
Как одевались хорваты в старину - подборка фото
Как одевались хорваты в старину - подборка фото
Внук короля Греции, посещал Киев - 10 фактов о принце Филиппе
Внук короля Греции, посещал Киев - 10 фактов о принце Филиппе
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Как в СССР рекламировали Припять и ЧАЭС - раритетный буклет
Как в СССР рекламировали Припять и ЧАЭС - раритетный буклет
Как выглядел Святошин 120 лет назад - подборка открыток
Как выглядел Святошин 120 лет назад - подборка открыток
Видео
Все видео
Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами
Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами
Нашли высеченную на камне древнюю карту части Европы
Нашли высеченную на камне древнюю карту части Европы
Террористы захватили Донецк
Террористы захватили Донецк
Фонд гарантирования вкладов продает старинные золотые монеты
Фонд гарантирования вкладов продает старинные золотые монеты
Показали военный корабль, лежащий на глубине 6,5 км
Показали военный корабль, лежащий на глубине 6,5 км
Интервью
1/5
Маршрутка приносит в день около 2 тыс. грн. Есть желающие "крышевать" этот рынок - эксперт
Маршрутка приносит в день около 2 тыс. грн. Есть желающие "крышевать" этот рынок - эксперт
Просмотров: 504
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2016
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 585
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 414
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 апреля 2021
Просмотров: 162
Останнє, що людина випустить з рук, будуть смартфон і таця з попкорном
У незворотність кінця світу я увірував у квітні 1986 року. Про невічність Сонця знав, за 5 мільярдів років космічний холод зробить нашу планету не ...
суббота, 10 апреля 2021 01:13

Как одевались хорваты в старину - подборка фото
18

  Комментировать

Показали старинные открытки с фото хорватов
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA
Показали старинные открытки с фото хорватов
Показали старинные открытки с фото хорватов
Показали старинные открытки с фото хорватов
Показали старинные открытки с фото хорватов

Опубликовали подборку старинных открыток, на которых показаны хорваты в национальной одежде.

"Хорваты - сильный, плечистый, красивый народ, на севере - среднего роста, с широким ртом, на юге - высокого роста, с темными волосами, пропорциональными чертами. Женщины вообще мало красивые, за исключение Посавья и Приморья. Одежда почти такая же, как на всем славянском юге. Особенностью являются богатые вышивки, особенно в Далмации", - описывал их один из энциклопедических словарей, сообщают "Хроники прекрасной эпохи".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выглядел Святошин 120 лет назад - подборка открыток

Мужчины традиционно носят белые рубашки, брюки, жилеты или безрукавки. Основными элементами женской национальной одежды являются туниковидные рубашки или нижние юбки. К ним добавляют другую одежду и украшения.

Показали старинные открытки с изображением жителей Нормандии на севере Франции. Открытки печатали в конце XIX в. и в начале XX в.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как одевались хорваты в старину - подборка фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Умерла первая женщина-премьер и &quot;Железная леди&quot;
Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"
 Просмотров: 31232
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
10
 Просмотров: 20071
Голый бюст звезды &quot;Квартала&quot;, Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
Голый бюст звезды "Квартала", Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
12
 Просмотров: 9928
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
6
 Просмотров: 9171
Вверх тормашками: как носить модный купальник этим летом
Вверх тормашками: как носить модный купальник этим летом
5
 Просмотров: 4176
История
Внук короля Греции, посещал Киев - 10 фактов о принце Филиппе
Внук короля Греции, посещал Киев - 10 фактов о принце Филиппе
5
 Просмотров: 1278
Нашли подземелье во дворце, где жила Роксолана
Нашли подземелье во дворце, где жила Роксолана Просмотров: 450
Раскопали остатки крупнейшего города Древнего Египта
Раскопали остатки крупнейшего города Древнего Египта Просмотров: 162
Недовольные крестьяне пришли с оружием в Киев
Недовольные крестьяне пришли с оружием в Киев
 Просмотров: 360
Приняли закон относительно борцов за независимость
Приняли закон относительно борцов за независимость
 Просмотров: 198
Больше всего комментируют
6
"Если бы я мог купить вакцины, я бы это сделал прямо сейчас" - Порошенко
6
Стерненко выпустили из СИЗО
2
Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта
1
Чужі
1
Россия пригрозила Украине "началом конца" и объявила дату "нормандской встречи"
Голосов: 462
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть