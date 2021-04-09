Как одевались хорваты в старину - подборка фото

Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA

Опубликовали подборку старинных открыток, на которых показаны хорваты в национальной одежде.

"Хорваты - сильный, плечистый, красивый народ, на севере - среднего роста, с широким ртом, на юге - высокого роста, с темными волосами, пропорциональными чертами. Женщины вообще мало красивые, за исключение Посавья и Приморья. Одежда почти такая же, как на всем славянском юге. Особенностью являются богатые вышивки, особенно в Далмации", - описывал их один из энциклопедических словарей, сообщают "Хроники прекрасной эпохи".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выглядел Святошин 120 лет назад - подборка открыток

Мужчины традиционно носят белые рубашки, брюки, жилеты или безрукавки. Основными элементами женской национальной одежды являются туниковидные рубашки или нижние юбки. К ним добавляют другую одежду и украшения.

Показали старинные открытки с изображением жителей Нормандии на севере Франции. Открытки печатали в конце XIX в. и в начале XX в.