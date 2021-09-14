Как на Закарпатье боролись за независимость - презентовали фильм

Независимость Карпатской Украины длилась всего один день. Фото: Центр исследований освободительного движения

Опубликовали четвертую серию исторического проекта "10 дней независимости Украины". Она рассказывает о создании Карпатской Украины 15 марта 1939 года.

Независимость провозгласили в гимназическом спортзале Хуста на Закарпатье. Этот день был радостным и трагическим одновременно, сообщили в Центре исследований освободительного движения.

"Последние 24 часа мы прожили в трех разных государствах. Проснулись в Чехословацкой республике. К вечеру Карпатская Украина была свободной страной. На следующий день пришли венгерские воины", - писал британский журналист Майкл Винч.

На город уже наступали венгерские войска. Их пыталась сдержать группа карпатских сечевиков. Несмотря на все, им не удалось отразить нападение.

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"Провозгласив непрочную самостоятельность местные украинцы продемонстрировали всему миру, что их земля - ​​не чешская, не венгерская и не польская, а именно украинская", - говорит автор и ведущий проекта Владимир Вятрович.

24 августа 2021 года стартовал документальный видеопроект "10 дней независимости". Его авторы выбрали 10 важных дат, связанных с создания государства. "Для когда-то порабощенного народа День Независимости страны - главный государственный праздник. Для большинства украинцев таковым есть 24 августа. Хотя на самом деле это не первый и не единственный в нашей истории день, который может претендовать на это почетное название", - написал в Facebook автор проекта, историк Владимир Вятрович. Проект расскажет о днях, за которыми стоит целая эпоха борьбы за свободу. Первую серию посвятили Четвертому универсалу УЦР.