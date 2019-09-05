Из США вернут картину, которую вывезли из украинского музея во время войны

Картину Панина возвращают из США. Фото: "Цензор" "

Министерство культуры договорилось о возвращении из США в Украину картины Михаила Панина "Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной".

Днепропетровский художественный музей потерял картину во время Второй мировой войны, пишет в блоге на "Цензор.нет" заместитель министра культуры Украины Тамара Мазур.

В конце 2017 к Днепропетровскому художественному музею обратилась директор аукционного дома Potomack Company Анн Кранер. Оказалось, что на аукционе заявили картину, которая исчезла из музея в 1941-м.

Эту информацию передали американской стороне с просьбой остановить продажу картины. Украинская сторона имеет музейную документацию о принадлежности картины музейному собранию.

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17 ноября 2017-го картину сняли с продажи. При поддержке Минкультуры Днепропетровский художественный музей подал соответствующие документы в отдел международного полицейского сотрудничества Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области по возврату музейного экспоната.

Торжественная передача картины запланирована на 9 сентября в помещении аукционного дома Potomack Company. В ней примут участие представители украинской стороны, ФБР и дарители произведения.

Из коллекции крымских музеев украли драгоценные экспонаты - "скифское золото". В 2013-м экспонаты были на выставке в Европе и не успели вернуться на полуостров - началась российская оккупация.