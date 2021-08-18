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среда, 18 августа 2021 12:45

Из Крыма начали вывозить "неблагонадежных"

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Из Крыма начали вывозить &quot;неблагонадежных&quot;
Немки на строительстве советской железной дороги в 1946 году Фото: ru.krymr.com

18 августа 1941 года в СССР начали депортацию этнических немцев из Крыма в Орджоникидзевский - теперь Ставропольский край. Их зачислили к представителям "неблагонадежных народов" из-за начала войны.

Депортацию одобрил Иосиф Сталин. Ее начали в соответствии с постановлением совета по эвакуации СССР от 15 августа.

Первая волна депортации продолжалась четверо суток. Нарком внутренних дел Крымской АССР Григорий Каранадзе сообщал, что всего немцев и лиц, связанных с ними, солдаты НКВД "эвакуировали" 59,7 тыс. Их погрузили в 1299 вагонов. Сопровождали их начальники эшелонов. Среди немцев тогда распространялись панические слухи, что их везут на казнь.

Также нарком докладывал, что в некоторых районах эвакуации подлежали целые деревни и колхозы. Поэтому для ухода за скотом и имуществом привлекали крестьян других национальностей.

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В течение августа - сентября 1941-го вывезли 61 тыс. человек, из которых 11 тыс. были связаны с немцами родственными связями. Из Орджоникидзевского края всех направляли в Казахстан и Сибирь.

После отвоевания Крыма Красной армией в 1944 году, в Омскую область выслали еще 2,3 тыс. немцев.

14 декабря 1944-го в РСФСР подписали указ об изменении названий районов и районных центров Крыма на российский лад.

Решение приняли через полгода после депортации крымских татар и других народов. Власть стремилась уничтожить даже историческую память об этносах, населявших полуостров, где большинство топонимов имели крымскотатарское происхождение.

В том году переименовали 11 районов и районных центров. Например, Ак-Мечетский район стал Черноморским, изменили название и одноименного села. Ак-Шейхский район стал Раздольненским. Поселок Буюк-Онлар одноименного района переименовали в Октябрьское, Сеитлер в Нижнегорский и тому подобное.

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Дата
18
августа

Из Крыма начали вывозить "неблагонадежных"

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